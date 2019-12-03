03.12.2019 22:39 191

Попытки государства отрегулировать выдачу потребкредитов гражданам «под залог ПТС» пока привели только к тому, что преследуемые регулятором автоломбарды создали собственную профессиональную ассоциацию.

В начале года тема теневого кредитования населения «под залог ПТС» сразу появилась в публичной, а не в законотворческой сфере. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в лице исполнительного директора проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой направил петицию сразу Владимиру Путину, в которой было заявлено о тысячах граждан, согласившихся подписать договор «обратного лизинга» с непрозрачными организациями и потерявших свое транспортное средство, а иной раз и недвижимость. Суть проблемы заключалась в том, что под видом вполне законных сделок возвратного лизинга гражданам оказывается услуга потребительского кредитования, причем без предусмотренных законом лицензий и законодательных ограничений на этот вид деятельности.

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