03.12.2019 22:44 225

Формально рынок лизинга в России за девять месяцев вырос на 2% к уровню прошлого года — об этом свидетельствует статистика рейтингового агентства «Эксперт РА», исследование которого объединяет в себе подробные данные о деятельности более чем 100 крупнейших лизинговых компаний, занимающих около 95% отечественного рынка. Однако, учитывая прошлогодние темпы роста на уровне 42% и ряд специфических событий в отрасли в 2019 году, результаты следует признать тревожными, за исключением сегмента автолизинга.

Денежный объем лизинговых сделок в России по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,03 трлн руб., и хотя рост рынка продолжается четвертый год подряд, нынешний темп никак нельзя назвать уверенным. В сопоставимом периоде в 2018 году, когда рынок впервые в истории перевалил за 1 трлн руб., он увеличился на 42%, в 2017 году рынок рос еще быстрее — на 58%. Но в 2019 году тенденция резко пошла в обратную сторону: за первое полугодие объем новых сделок российских лизинговых компаний вырос всего на 13%, а по итогам трех кварталов темп роста замедлился до 2% в сравнении с прошлогодними показателями.

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