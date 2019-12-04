04.12.2019 08:20 279

В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, - это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного фонда России. В ПФ "РГ" назвали конкретные цифры: страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%. В результате, как и обещало правительство, в среднем ежемесячные выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. В ПФР подчеркнули, что проведут индексацию, как и в этом году, на месяц раньше определенного законом срока - не с 1 февраля, а с 1 января. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи ­руб­лей.

Повышение пенсий по гособеспечению запланировано на 1 апреля на 7% - в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, на них запланированы на следующий год 7 366,6 млрд рублей. Пенсии по гособеспечению получают 4 миллиона работающих и неработающих пенсионеров. На их выплату в 2020 году предусмотрено 584,4 млрд рублей. Индексация ежемесячной денежной выплаты и денежного эквивалента набора соцуслуг произойдет с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%. По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет вместе с пенсией получают 15 млн граждан. Расходы бюджета по этой статье составят 423 млрд рублей.

В Пенсионном фонде также напомнили, что повышение пенсий и пособий в следующем году пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер пенсии превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость убрали, пришлось поправить закон, и пенсии пересчитали еще раз, по-новому. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР. Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной прожиточного минимума в регионе, где он живет. В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Список профессий и должностей работников, имеющих право на прибавку, расширен в этом году.

Ирина НЕВИННАЯ

