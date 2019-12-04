04.12.2019 08:40 146

3 декабря Нацбанк Таджикистана (НБТ) ввел новый порядок трансграничных переводов — только через свой Национальный процессинговый центр (НПЦ). К этому времени подключиться к нему смогли лишь две российские системы — «Юнистрим» и Contact, на долю которых приходится всего около 10% переводов из РФ. Причем данные системы работают по тарифам значительно выше, чем были у тех, кто не смог полноценно продолжить работу. Сложности с выдачей переводов сохраняются у остальных систем, в том числе у лидера рынка «Золотой короны», и скорого решения проблемы участники рынка не ожидают.

Во вторник, 3 декабря новый порядок денежных переводов в Таджикистан (см. "Ъ" от 3 декабря ) вступил в силу. Как сообщали местные СМИ, с утра банки в Таджикистане переводы из РФ не выдавали, это подтвердили "Ъ" источники в нескольких таджикских банках.

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