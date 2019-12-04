04.12.2019 09:00 186

Российские банки продолжат операции с евро, несмотря на предостережение регулятора, рассказали их представители «Известиям». ЦБ советует отказаться от работы с единой европейской валютой из-за низких ставок, приводящих к убыточности, говорила недавно председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но альтернативы у финансовых компаний нет, поскольку сейчас заработать на других валютах тоже очень трудно. В ближайшие годы процентные ставки центробанков разных стран будут снижаться и дальше, уверены эксперты. Таким образом, инструментов для диверсификации у кредитных организаций остается всё меньше.

Вера в евро

В ближайшей перспективе банки не планируют отказываться от работы с денежной единицей ЕС, поскольку на эти операции есть спрос и он не снижается.

— Мы по-прежнему проводим расчеты в евро по запросам наших клиентов без каких-либо ограничений, — отметил директор департамента международного бизнеса ТКБ Михаил Тимофеев.

Полностью отказаться от операций в валюте ЕС невозможно, рассказал директор казначейства банка «Зенит» Антон Характеров. По его словам, многие клиенты имеют долгосрочные контракты, номинированные в этой валюте, и не собираются их пересматривать. В последнее время наметился интерес к кредитам в денежной единице ЕС, поскольку они дешевле, чем долларовые и рублевые ссуды, добавил он.

ЦБ советует банкам сократить бизнес в евро, недавно говорила его председатель Эльвира Набиуллина в интервью Handelsblatt. В частности, она рассказала, что регулятор предупреждает кредитные организации: низкие ставки делают такие операции убыточными, а валютные риски могут привести к кризису, как это было в 2014 году.

Однако никаких официальных рекомендаций относительно операций в евро ЦБ не давал, рассказали опрошенные «Известиями» банки. Но сам регулятор не стал комментировать запрос о том, какие указания он дает сектору о работе с валютой.

Центробанк способствует тому, что операции в евро становятся финансовым компаниям просто невыгодны, объяснила аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Он проводит предельно адаптивную для сектора финансовую политику, закрывая все потребности в капитале, добавила она. По словам Анны Бодровой, у российских банков есть все возможности рассчитываться с клиентами в разных валютах.

Трудности возникают с поиском инструментов, в которые можно инвестировать привлеченные в евровалюте средства. Обычно банки выбирают для этого облигации с наивысшим рейтингом, рассказал гендиректор инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Большей частью это бонды государств и «голубых фишек», которые сейчас торгуются с нулевой или отрицательной доходностью. Например, в минус ушли 10-летние немецкие, австрийские и французские госбумаги, добавил Андрей Хохрин.

Ставки в минусе

Легче в ближайшей перспективе не станет, поскольку смягчение монетарных политик мировых ЦБ, в том числе снижение ставок, будет продолжаться, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В случае появления негативных шоков существует вероятность снижения до нуля и ниже процентов в США, подчеркнул он.

Сейчас ключевая ставка ЕЦБ составляет 0% годовых. У ФРС США этот показать находится на уровне 1,5–1,75% годовых. ЕЦБ пока удается избежать снижения до отрицательного значения, но центробанкам Японии и Швейцарии это уже пришлось сделать, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года на ужесточение денежной политики мировых ЦБ надеяться не стоит.

Это не может не сказаться на бизнесе российских банков, работающих с активами в иностранных валютах. Помимо того что доходных инструментов для инвестиций почти не осталось, наши кредитные организации вынуждены приплачивать европейским банкам-корреспондентам за свои же депозиты, размещенные в них, рассказал главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

— Мы входим в достаточно длительный цикл снижения ставок, и в этой ситуации банки будут зарабатывать всё меньше и меньше, — отметил Алексей Чухлов.

Проблема в том, что альтернатив евровалюте у российских банков нет, сказал главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров, поскольку японская иена и швейцарский франк уже на отрицательной территории, а британский фунт близок к этому. Но ЕЦБ хотя бы «подстелил соломки» и скупает облигации в евро, регулируя цены, добавил он.

По словам Антона Покатовича из «БКС Премьер», альтернативой инвестициям в облигации мог бы стать внутренний спрос на кредиты в евро, но он не столь велик.

Риски российских финансовых организаций в денежной единице ЕС невелики. По словам Алексея Чухлова у Альфа-банка это 5% всего баланса.

Что касается долларовых инструментов, чья доходность выше, чем по евро, риски, связанные с ними, тоже не нулевые, отмечают эксперты. Санкционная риторика со стороны США заметно поубавилась по сравнению с концом прошлого года, отметила Анна Бодрова из «Альпари». Хотя будущее потенциальных финансовых санкций, касающихся как покупки российского госдолга, так и расчетов в долларах, остается неопределенным, риск всё же не очень велик, добавила она.

Татьяна БОЧКАРЕВА