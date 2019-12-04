04.12.2019 09:30 244

Участники фондового рынка обеспокоены новыми требованиями по информационной безопасности, приближенными к банковским, которые будут применены к ним уже с 1 января 2020 года. В частности, от них потребуется сертификация программного обеспечения у сторонних организаций. По разным оценкам, новые требования обойдутся участникам от 8 млн до 70 млн руб. на компанию, что для небольших игроков может стать причиной для сдачи лицензий.

Как сообщил "Ъ" источник на фондовом рынке, по оценке Банка России, к 184 некредитным финансовым организациям (НФО; управляющие и страховые компании, брокеры, негосударственные пенсионные фонды) могут применяться повышенные требования по информационной безопасности. Количество компаний может вырасти до 200, поскольку на сегодняшний день в этот список не попали регистраторы. По оценке одного из собеседников "Ъ", соответствие новым требованиям потребует 10–30 млн руб. разовых инвестиций в средних по размеру компаниях. По оценке другого источника, 8–10 млн руб. Председатель комитета по экономической и информационной безопасности НАУФОР Михаил Шабанов считает, что суммарно по всем требованиям затраты могут составить от 70 млн руб. в год и более разово, дополнительно потребуются увеличение штата и около 20 млн руб. в год на поддержку.

Читать далее