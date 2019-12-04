04.12.2019 09:40 186

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве. Об этом говорится в расследовании Group-IB (есть в распоряжении РБК).

Этот способ был обнаружен после того, как в отдел расследований киберпреступлений Group-IB обратились несколько российских предпринимателей, которые сообщили, что неизвестные смогли получить доступ к их переписке в Telegram. Исследование показало, что во всех случаях был использован этот способ взлома.

При активации мессенджера на новом устройстве Telergam отправляет код авторизации через сервисный канал на все устройства пользователя, а затем по запросу пользователя СМС-сообщение на телефон. Злоумышленники инициировали отправку такого запроса, после чего перехватывали СМС-сообщение, отправленное Telegram на номер пользователя, и получали код для авторизации. Мошенники заходили в чужой аккаунт через мобильный интернет, вероятнее всего, используя одноразовые сим-карты, отмечает Group-IB.

Пользователи мессенджера, заметив, что им приходит код авторизации без предварительного запроса, могут принудительно завершить сессию злоумышленников, указывают эксперты.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты Group-IB советуют устанавливать в Telegram и других мессенджерах и сервисах дополнительный способ авторизации в виде пароля. Также не стоит устанавливать адрес электронной почты для восстановления пароля, так как в большинстве случаев восстановление пароля к почте также происходит через СМС.