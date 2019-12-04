04.12.2019 09:50 195

Эксперты в ходе сессии «Возвратный лизинг: обоснованность запрета на заключение сделки между физическими лицами» обсудили ряд законопроектов, предусматривающих запрет возвратного лизинга для физических лиц.

На мероприятии, организованном ЦСР и модерировавшемся руководителем направления «Правовое развитие» фонда Максимом Башкатовым, в частности, обсудили подготовленный Минфином России проект ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)» и проект ФЗ о специальных субъектах лизинговой деятельности.

Как отметили эксперты, в последнее время доктрина и практика тяготеют к квалификации лизинга в качестве финансирования, а не аренды, из этого понимания исходит и законопроект Минфина России. Это особенно проявляется в выкупном и возвратном лизинге, где собственность на предмет лизинга до выплаты всех лизинговых платежей принадлежит лизингодателю, то есть фактически является обеспечительной (титульной). При этом такое сверхобеспечение может вызвать ряд проблем, когда речь идет о заключении договора возвратного лизинга с физическим лицом: возникает вопрос, достаточно ли в действующем законодательстве имеющихся механизмов защиты граждан от недобросовестных лизингодателей?

Заместитель руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Элеонора Витоль считает, что возвратный лизинг прямо предусмотрен действующим законодательством и признан судебной практикой, а передача имущества в обеспечительную собственность допустима ввиду открытого перечня способов обеспечения обязательств и принципа свободы договора.

Вместе с тем проблемы, возникающие при регулировании договора возвратного лизинга, актуальны для современной российской рыночной экономики, так как затрагивают наиболее значимые её сферы: рынок строительства объектов недвижимости и рынок транспортных услуг (воздушные, автомобильные, водные, железнодорожные перевозки). Вследствие этого существуют значительные риски заключения сделок в области финансов, и, как указал председатель правления Ассоциации развития возвратного лизинга Владимир Звонарев, прежде всего ввиду «низкой грамотности населения, как в области банковского кредитования, микрофинансового кредитования, так и лизингового кредитования».

Текущая законодательная инициатива направлена на запрет заключения договора возвратного лизинга с физическими лицами, при котором физическое лицо продает свое имущество лизингодателю и одновременно выступает в качестве лизингополучателя. Введение запрета обусловлено тем, что лизинговые компании избегают соблюдение требований, предусмотренных для потребительского кредитования, что лишает физических лиц предоставленных им гарантий. В этой связи Башкатов поставил вопрос о соотношении договора возвратного лизинга с иными подобными конструкциями, в частности, с кредитным договором.

В рамках экспертной сессии также обсудили ряд актуальных вопросов о предоставлении лизингополучателю – физическому лицу гарантий возврата права собственности на предмет лизинга, недействительности сделки, совершенной лизингодателем по нецелевому распоряжению или обременению предметом лизинга, о преференциальном удовлетворении требования лизингодателя при наступлении несостоятельности (банкротства) лизингополучателя, о лицензировании лизинговой деятельности и создании СРО лизингодателей и многие другие вопросы.

Эксперты сошлись во мнении о том, что действующего правового инструментария вполне достаточно для защиты сторон договора возвратного лизинга: это и составы недействительности сделок, и публично-правовые нормы, и судебная практика. При этом, как отметила Витоль, предусмотренная действующим законодательством правовая форма сама по себе не может быть признана уголовно наказуемым деянием.

Дискуссия развернулась по поводу возможности оспаривания договора возвратного лизинга, который заключен под видом кредитного договора. Участники мероприятия пришли к выводу о невозможности признания сделки недействительной ввиду совершения последней под влиянием заблуждения, поскольку, как было указано Ильей Зикуном (эксперт направления «Правовое развитие» ЦСР), в таком случае не будет достигнута цель защиты слабой стороны из-за того, что «физическое лицо обязано будет возместить недобросовестному лизингодателю как реальный ущерб, так и, в определенных случаях, убытки». Именно поэтому целесообразнее признавать подобную сделку недействительной из-за её притворности или по иным основаниям недействительности сделок, считают эксперты.