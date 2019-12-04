04.12.2019 12:00 251

Рубль утром среды минимально дешевеет с учетом текущей динамики ряда ЕМ-аналогов, но в основном перед публикацией параметров новых покупок валюты Минфином, которые могут превысить текущие.

Согласно опросу Рейтер, объем плановой покупки валюты в рамках бюджетного правила может составить в декабре 250 миллиардов рублей, к чему будут добавлены отложенные интервенции ЦБР, тогда как месяцем ранее Минфин РФ выделил 228,2 миллиарда рублей. Ведомство огласит цифры в 12.00 МСК.

Рост интервенций в декабре может усилить сезонный негативный фактор для рубля — пик выплат российскими банками и корпорациями по внешним долгам, которые Банк России оценил в почти $12 миллиардов.

Сегодня же важными для локальных рынков будут аукционы Минфина по продаже ОФЗ 52002 и ОФЗ 26228, в объемах, доступных для размещения, или на 106,9 миллиарда рублей (допвыпуск) и 322,5 миллиарда рублей соответственно.

К 10.45 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,22, и рубль дешевеет на семь копеек.

Одновременно рубль теряет две копейки в паре с евро, дешевея до 71,13.

По мнению Дмитрия Полевого из РФПИ, текущие уровни рубля поддерживаются сильными фундаментальными показателями РФ на фоне других ЕМ-стран, а также перспективами дальнейшего снижения ставки ЦБ.

Сейчас вероятность декабрьского снижения ключевой ставки ЦБР на 25 б.п. оценивается в 62%, и ожидания смягчения ДКП поддерживают иностранный спрос на ОФЗ, а через рынок госдолга — и курс рубля.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают смешанную динамику, в основном оставаясь в смятении из-за неопределенности в сроках заключения сделки США и КНР, а также из-за риска расширения торговых войн.

Нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться вопрос о продлении ограничений на добычу для поддержки рынка, а также после данных API о снижении запасов в США. Баррель Brent оценивается в $61,15, набирая более полпроцента с начала дня.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ