04.12.2019 14:00 185

Комфортный налоговый режим смогут опробовать не только самозанятые Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. С 1 января следующего года принять участие в эксперименте по налогу на профессиональный доход смогут жители регионов-доноров и/или субъектов РФ, где есть города-миллионники. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Пилотный проект в четырех регионах действует с начала года, и предложением воспользовались порядка 300 тысяч нянь, репетиторов и других самозанятых граждан (тех, кто трудится без наемных работников).

Это удобно, пояснил член комитета по бюджету налогов Айрат Фаррахов. "Нулевая бюрократия, максимальная цифровизация всех процессов, удаленное общение с государством и государственная поддержка", — назвал он "плюсы". Самозанятый гражданин при помощи такого налогового режима может выйти из "тени", а все остальные россияне — получить качественную услугу и налоговый вычет за нее, отметил парламентарий.

Вступая в эксперимент, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. Стимулом входить в данный режим также является комфортный размер налоговых ставок. Достаточно установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

В следующем году, согласно законопроекту, налоговый режим распространится еще на 19 регионов. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

Выбраны регионы-доноры и регионы, где есть города-миллионники, уточнил один из авторов законопроекта, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Дотационные регионы пока участвовать не будут, потому что есть опасность, что людей будут "загонять" в налоговый режим, пояснил он. Регионы-доноры же не будут так активно полагаться на новую систему как на в источник дополнительного дохода.

- В конечном итоге этот режим дается не регионам, не государству, он дается людям, чтобы они выходили из тени, — резюмировал Макаров.

Предстоит еще продумать ответственность для тех работодателей, которые злоупотребляют нововведениями. Выяснилось, что некоторые бизнесмены из пилотных регионов использовали новый налоговый режим, чтобы уходить от обязательных платежей. По настоянию таких предприимчивых работодателей некоторые сотрудники зарегистрировались как самозанятые и продолжали работать на предприятии.

Татьяна ЗАМАХИНА

