04.12.2019 14:30 161

Сведения, которые гражданин указал в декларации в рамках амнистии капитала, нельзя будет использовать в качестве доказательства по уголовному делу. Законопроект на эту тему приняла в первом чтении Госдума.

Напомним, что с 2015 года бизнесмены могут добровольно задекларировать свои зарубежные счета и активы, а за это получить амнистию от государства. Условия "акции" уточнялись, но суть оставалась одна: ее участникам предоставлен ряд гарантий. Они освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, информация о которых есть в декларации.

Однако нашлась "лазейка", чтобы использовать такие документы в уголовном деле. Как рассказал на заседании глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в Уголовном процессуальном кодексе (УПК) не указано, что декларации участников амнистии — это недопустимое доказательство.

Три года "лазейку" не замечали, и вдруг все изменилось: судьи начали принимать решения о том, что декларацию можно изъять, а амнистию капитала — проигнорировать.

Верховному суду пришлось давать по этому поводу разъяснение. Но не помогло, рассказал Андрей Макаров. Всего пара дней прошло после этого разъяснения — и опять районным судом принимается решение об использовании декларации в деле. По-хорошему надо таких судей лишать мест, но это не входит в компетенцию депутатов, отметил глава комитета. "Зато входит — внести изменения в УПК. Чтобы больше никто не мог ссылаться, что нормы нет в УПК", — резюмировал он, добавив, что "с правовым беспределом надо бороться правовыми средствами".

Соавтор Макарова — глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников — подчеркнул, что подобные случаи подрывают доверие к самой амнистии и к государству в целом. "Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства, — заявил он. — Они позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках амнистии капиталов".

Закон на эту тему должен быть принят до конца года, уверены инициаторы.

Татьяна ЗАМАХИНА

