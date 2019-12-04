Почти половину всего совокупного богатства России составляет человеческий капитал — 46%. Такие данные приводит Всемирный банк в специальном докладе «Насколько богата Россия?». Хотя это относительно много для сырьевой державы, до среднего показателя развитых стран в 70% еще очень далеко. Чтобы догнать развитые экономики по этому показателю, стране потребуется от 50 до 100 лет, подсчитали аналитики.

Структура совокупного богатства России по данным за 2017 год в оценке Всемирного банка выглядит так:

человеческий капитал — 46%;

произведенный капитал — 33%;

природный капитал — 20% (из них 15% — невозобновляемые источники, 5% — возобновляемые);

чистые иностранные активы — 1%.

Доля человеческого капитала в богатстве страны намного меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 70%. Произведенный капитал в этих государствах в среднем составляет 28% совокупного богатства, природный — лишь 3%, чистые иностранные активы — минус 1%.

100 лет догоняющего развития

Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

«При нынешних темпах для того, чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет», — отмечается в докладе. Если ежегодный прирост человеческого капитала достигнет среднего темпа 2000–2017 годов, потребуется около 50 лет.

Возможно, в оценках Всемирного банка вклад человеческого капитала несколько занижен, уточнил РБК главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги. «Но все равно почти 50% — это относительно много, для меня такая оценка стала сюрпризом», — отметил он. Всемирный банк оценивал человеческий капитал как дисконтированное значение заработка российского населения в течение человеческой жизни.

Также, по его словам, точно недооценен вклад природных ресурсов, поскольку рассчитать все природные богатства для такой огромной страны, как Россия, проблематично.

Что рекомендует Всемирный банк

В России целесообразно проводить политику, последовательно направленную на увеличение доли человеческого капитала в структуре национального богатства и на повышение отдачи от накопленного человеческого капитала, пишут экономисты Всемирного банка.

В частности, они рекомендуют:

наращивать потенциал университетского образования;

повышать качество российской системы профессионально-технического образования;

совершенствовать soft skills учащихся — навыки коллективного решения задач, коммуникационные компетенции и креативность;

повышать роль первичной медико-санитарной помощи, включая диагностику, профилактику и ведение заболеваний, вместо дорогостоящего лечения, необходимого на более поздних стадиях;

развивать эффективность и увеличивать финансирование медико-санитарной помощи за счет внедрения протоколов лечения на основе принципов доказательной медицины и систем контроля качества, оптимизации избыточной инфраструктуры стационарного звена и более активного использования информационных технологий.

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях». Например, доля рабочей силы с высшим образованием в России выше, чем в ОЭСР, а качество образования, измеряемое с помощью стандартных тестов, соответствует уровню ОЭСР. Кроме того, российские женщины «давно опередили мужчин в доступе к университетскому образованию», отмечается в докладе.

Нефть, газ и недвижимость

В структуре природного капитала доминируют нефть (43%) и газ (23%). Вообще невозобновляемые ресурсы являются наиболее ценными, указывает Всемирный банк. Согласно его оценкам, на долю нефти приходится богатство в 764 тыс. руб. на душу населения. В целом не возобновляемые ресурсы, включая нефть, природный газ, уголь и минерально-сырьевые запасы, составляют около 75% общего объема природного капитала России.

Российские леса, по приблизительным оценкам Всемирного банка, обеспечивают глобальные выгоды от поглощения оксида углерода в размере более $500 млрд.

Объем природного капитала на душу населения в России (около 1,75 млн руб.) в два раза выше среднего показателя стран ОЭСР, но ниже среднего показателя других стран — экспортеров сырья.

Произведенный капитал из расчета на душу населения оценивается примерно в 3 млн руб. На здания и сооружения в структуре произведенного капитала приходится около 80%, около 12% — на станки и оборудование, около 4% — на транспорт.

Всемирный банк при работе над этим докладом взял за основу свой прошлогодний глобальный доклад о национальных богатствах, в котором исследование заканчивается на 2014 году, и продлил данные по России до 2017 года, сообщил Санги. Экономисты опирались на данные Росстата и другие источники.

К невозобновляемым природным ресурсам относятся 14 видов минерально-сырьевых запасов и ископаемых энергоносителей. Возобновляемые ресурсы — это пашни, пастбища, древесина и леса, особо охраняемые природные территории.

Произведенный капитал и городские земли — это инфраструктура, машины, здания, оборудование и городские территории.

Человеческий капитал измеряется как дисконтированная величина заработка в течение всей жизни человека.

Чистые иностранные активы рассчитывается как сумма зарубежных активов и обязательств страны (включая частный и государственный секторы).

Анна ГАЛЬЧЕВА

При участии: Иван ТКАЧЕВ