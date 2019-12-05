05.12.2019 08:10 175

Ускорить расширение системы быстрых платежей (СБП) поможет подключение к ней не напрямую, а через технологических провайдеров — этой возможностью решили воспользоваться более двух десятков банков, рассказали «Известиям» в процессинговых компаниях. Информацию подтвердили несколько кредитных организаций. Такое решение позволяет присоединиться к системе быстрее и проще. Чем больше организаций в СБП, тем больше клиентов получат выгоду от переводов по номеру телефона. Но в полную силу система заработает, только когда к ней подключится Сбербанк, считают эксперты.

Через третьих лиц

Несколько банков уже подключились к СБП через стороннего технологического провайдера, рассказали в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором сервиса быстрых переводов. Впрочем, возможность присоединения таким образом была предусмотрена в СБП с момента создания системы, уточнили там. В НСПК заверили, что заинтересованы в расширении числа участников платформы.

Сейчас есть как минимум две процессинговые компании, через которые можно присоединиться к системе быстрых платежей, — «Золотая корона» и Uniteller. Через первую подключились уже несколько банков. Среди них — Совкомбанк, банки «Левобережный» и «Веста», рассказали в этих кредитных организациях.

В целом же сейчас через сторонний процессинг к СБП присоединяются более 20 банков, сообщил технический директор облачной платформы «Золотая корона» Андрей Надточий. Он пояснил, что за счет сотрудничества кредитная организация экономит на покупке ПО и серверов, а также на сопровождении технологии.

В Uniteller рассказали, что заинтересованы в подключении к СБП не только банков, но и торгово-сервисных предприятий, например магазинов для оплаты по QR-кодам. Предоставлять процессинг могут и банки, которые уже участвуют в системе, — для этого нужно подготовить и протестировать инфраструктуру для подключения сторонних игроков и получить сертификацию НСПК, сообщил директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

Совкомбанк решил подключиться к СБП именно через технологического провайдера: при выборе учитывалась не только стоимость реализации решения, но и быстрая, легкая интеграция, рассказал зампред правления кредитной организации Алексей Панфёров. Правда, сколько удалось сэкономить, в банке не уточнили.

Через стороннего провайдера подключиться к СБП значительно быстрее, потому что не нужно выстраивать инфраструктуру с нуля. Это позволяет банкам становиться одними из первых участников платформы и получать конкурентное преимущество, предоставив клиентам готовое решение для мгновенных переводов, уверен зампред правления банка «Веста» Алексей Федоров. Он подчеркнул, что кредитная организация, в принципе, стремится использовать IT-сервисы на аутсорсе.

— Единое, одобренное НСПК технологическое решение, которое провайдер может предоставлять сторонним финорганизациям, способствует расширению числа участников СБП и развивает рынок, — считает начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Григорий Иванюк.

Другие кредитные организации-участники, которые ответили на вопросы «Известий», подключались к СБП самостоятельно. Об этом рассказали в том числе в МКБ, ВТБ, Рокетбанке, СКБ-банке, банках «Финам», «Ак Барс», «Точка», «Нейва».

Расширит и ускорит

Хотя такой вариант подключения ускорит процесс присоединения небольших банков, им придется не только единоразово рассчитаться за подключение, но и оплачивать дальнейшую подписку за использование процессинга, отметила продакт-менеджер Рокетбанка Екатерина Алиуллина. Но, с другой стороны, кредитная организация экономит на обслуживании системы и ее развитии.

Кроме того, готовые решения покрывают примерно 40% потребностей кредитной организации, утверждает руководитель управления поддержки и развития проектов группы компаний «Финам» Константин Молчанов. По его словам, серьезное ускорение подключения участников к СБП можно получить, только когда вендор даст полностью готовое решение, начиная от клиентского интерфейса и до фрод-мониторинга.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Система быстрых платежей заработала в феврале 2019 года. Тогда глава НСПК Владимир Комлев сообщал, что уже 100 российских банков ведут подготовку к присоединению к ней. Сейчас к СБП подключились 29 финансовых организаций, в том числе 10 из 11 системно значимых банков. К сервису быстрых переводов всё еще не присоединился Сбербанк, хотя по требованию ЦБ он должен был это сделать 1 октября.

В ЦБ и НСПК не ответили на вопросы «Известий» о том, сколько финансовых организаций сейчас стоит в очереди на подключение к СБП и сколько успеет присоединиться до конца 2019 года.

Неспешность банков объясняется пока неочевидной выгодой от присоединения: сейчас идет этап популяризации, переводы преимущественно бесплатные, объяснил директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Он ожидает, что в следующем году тарифы за переводы составят 0,5–1% от суммы перечисления, тогда к системе подключится больше банков, а за сотню их число перевалит в перспективе двух лет.

— В целом чем больше банков подключится к СБП, тем это лучше для развития сервиса по всей стране. Граждане будут привыкать, что в каком бы банке ни обслуживался получатель средств, ему можно легко перевести деньги по номеру телефона, — уверен Иван Мазов.

Чем проще будет процесс подключения, тем больше мелких банков сможет присоединиться, подчеркнул эксперт. Однако он добавил, что значительно больший вес для развития и функционирования СБП будет иметь не подключение множества небольших кредитных организаций, а присоединение Сбербанка. По словам эксперта, небольшие финорганизации также не смогут влиять на тарифы — их будут устанавливать лидеры рынка.

Наталья ИЛЬИНА

