05.12.2019 08:20 175

Россияне, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, еще могут до конца года изменить свое решение и отказаться от перевода. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Уточняется, что для отмены решения нужно подать уведомление об этом в любую клиентскую службу ПФР. Или это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг, впрочем, для этого нужна электронная квалифицированная подпись, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России.

Прием заявлений о смене пенсионного фонда, который будет управлять пенсионными накоплениями, закончился 1 декабря. Всего за установленное время было подано 344,7 тысячи заявлений.

Всем участникам переходной кампании было направлено 3670 тысяч уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода при досрочном переводе средств.

Марина ГУСЕНКО