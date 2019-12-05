05.12.2019 08:30 222

Как стало известно "Ъ", налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). В ФНС подчеркивают, что мера носит «точечный» характер. Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной — они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.

О том, что банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в ИФНС документы, которые были истребованы у клиентов—юридических лиц в рамках контроля за исполнением 115-ФЗ, "Ъ" рассказали в самих кредитных организациях. ИФНС запрашивает документы, поясняющие экономический смысл перечисления на счета физлиц. Кроме того, как следует из направляемых банкам писем (одно из них есть у "Ъ"), ИФНС интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт. В письмах налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии, а именно «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», а также счета, счета-фактуры, накладные. Также налоговики просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

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