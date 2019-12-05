05.12.2019 08:40 147

Рубль укрепился с начала года более чем на 8%, а волатильность курса упала до минимума с момента глобального финансового кризиса 2008 года. Причиной этих явлений руководство ЦБ называет приток капитала в страну. Текущий курс оказался на уровне наиболее оптимистичных предсказаний аналитиков по ситуации на валютном рынке на конец года. Ситуация за оставшиеся недели еще может измениться — но для этого потребуются поистине грозные события в мире. Подробности — в материале «Известий».

Несбывшийся прогноз

В начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина подвела предварительные итоги года на валютном рынке, отметив существенное укрепление рубля по отношению к основным валютам торговых партнеров России. В начале января доллар стоил чуть менее 69,5 рубля, а евро — без малого 80 рублей. За минувшие 11 месяцев российская валюта укрепилась на 8,5% к доллару и на 11% — к евро.

Такой результат оказался неожиданным. В начале-середине года многие аналитики предсказывали куда более слабый рубль, даже после его заметного подъема в весенние месяцы. Так, в июле Ярослав Косатый из Bank Polski, ранее почти всегда угадывавший направление движения российской валюты, предсказал ее падение к концу 2019-го до тех же 69 рублей, с которых год начинался. Российские эксперты летом также ожидали укрепления доллара до 67–70 рублей. Этого пока не случилось.

Что особенно интересно в ситуации текущего года, так это то, что явных причин для роста рубля, в принципе, не наблюдалось. Положительные новости как на внешнем, так и на внутреннем рынке чередовались с отрицательными, цена на нефть менялась вяло — в общем, год был, с одной стороны, спокойным, а с другой — глобальные фондовые рынки потряхивало от регулярно обостряющихся торговых войн. Большая часть валют развивающихся рынков и сырьевых держав либо не менялась в цене значительно, либо падала к доллару.

Факторы успеха

По мнению Эльвиры Набиуллиной, ключевой причиной столь сильного рубля в этом году стал приток капитала. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила она.

Основным фактором экономического развития в мире в этом году стал тренд на более расслабленную монетарную политику в США и Европе. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов выделяет внешние факторы как основные для удорожания рубля. «Главной причиной был разворот американского Центробанка в сторону более мягкой монетарной политики, — рассказал он «Известиям». — Трехкратное понижение ключевой процентной ставки и предоставление финансовым рынкам свежей порции ликвидности спровоцировали крупные иностранные фонды увеличить лимиты на покупку активов развивающихся рынков, включая российские, что способствовало усилению позиций рубля».

Впрочем, показатели развивающихся рынков в этом году были разнонаправленными — кто-то действительно испытал солидный приток капитала и таким образом ревальвировал валюту, а у кого-то наблюдались полностью противоположные процессы. Так, мексиканский песо в первые 11 месяцев продемонстрировал околонулевую динамику. Рупия упала на 2,5%. Бразильский реал уступил американской валюте около 11% (что уже вызвало гнев президента США Дональда Трампа, собирающегося ввести санкции против Бразилии и Аргентины).

Одной из немногих валют, продемонстрировавших положительную динамику по сравнению с долларом США, был его канадский собрат — он с начала года укрепился на 2,5%. А вот еще один доллар, австралийский, стал за 11 месяцев дешевле на 2%. Таким образом, рубль в январе–ноябре оказался самой успешной валютой среди всех мало-мальски значимых денежных единиц.

Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Известиями» согласился с руководством ЦБ насчет того, что главной причиной крепости рубля является приток иностранного спекулятивного капитала в страну. «Более того, отечественная валюта укрепилась в большей степени, чем многие другие валюты развивающихся стран. И этому есть свое объяснение: если взять наиболее значимые развивающиеся страны, например государства БРИКС, то наша страна в моменте является наиболее привлекательной, с точки зрения иностранных инвесторов», — добавил он.

Перекальский объяснил, что, помимо высокой доходности российских активов, важную роль играют и макроэкономические показатели — «относительно низкая долговая нагрузка (отношение госдолга к ВВП и другие макроэкономические показатели этого рода), значительные золотовалютные резервы (5-е место в мире), всё еще высокие цены на энергоносители (главная статья нашего экспорта), относительная внутриполитическая стабильность и прочее. «Эти наши преимущества, естественно, делают вложения в российские активы весьма интересными для иностранных спекулянтов. Отсюда — значительный приток инвестиций в нашу экономику и, как следствие, крепкий и стабильный (в моменте) рубль», — отметил эксперт.

Нестабильная стабильность

Что еще важнее, российской валюте удалось добиться стабильности. Если низкий и высокий курс могут быть выгодны разным акторам в экономике, то предсказуемость и отсутствие резких скачков выгодны всем. Сейчас же ожидаемая волатильность, по словам зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, опустилась до самых низких значений с 2008 года — притом что последние пять лет российские валютный и фондовый рынки больше напоминали американские горки.

Однако радоваться рано — фундаментальные проблемы российской экономики никуда не делись и блестящие макрофинансовые показатели заменить устойчивого экономического роста не могут, считает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. «Устойчивость валюты в современной экономике определяется устойчивостью доходов государства. Если это развитая диверсифицированная экономика, то курс ее валюты будет неустойчив только в форс-мажорных случаях, например при политическом или финансовом кризисе, — отметил он. — Если же экономика слабо диверсифицирована, как, например, в России, то в случае ухудшения ситуации в базовой отрасли перед руководством страны будет стоять слишком большой соблазн компенсировать его за счет девальвации, что мы регулярно наблюдаем и у нас, и за рубежом в развивающихся странах».

Кроме того, есть немалая вероятность, что нынешняя ситуация на рынке является затишьем перед бурей. По словам Перекальского, над нашей национальной валютой, как и над всей мировой экономикой в целом, начинают сгущаться тучи в виде нового обострения противостояния между Китаем и США. «Приостановка торговых переговоров вместе с планами китайского регулятора прекратить практику масштабных вливаний ликвидности в экономику с целью плавного сдувания кредитного пузыря уже привели к замедлению роста на фондовых площадках по всему миру. Также заметно снизились котировки нефти — здесь еще оказали влияние опасения участников рынка по поводу возможных сложностей для ОПЕК+ в деле пролонгации сделки по ограничению добычи», — подчеркнул собеседник «Известий».



Перекальский считает, что уже сейчас замедление мировой экономики усиливает протекционизм. Получается порочный круг — слабая экономика ведет к торговым войнам, а те, в свою очередь, углубляют и обостряют кризисные явления. «Новые американские санкции, направленные против нашего госдолга и уже включенные в новый оборонный бюджет США, вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Становится очевидным, что низкая волатильность и стабильность курса рубля останутся в прошлом, как только мировая экономика втянется в новый кризис. А случится это, скорее всего, уже в следующем, 2020 году», — заключил он.

Дмитрий МИГУНОВ

