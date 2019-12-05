05.12.2019 08:50 247

Кампании по переводу пенсионных накоплений бьют антирекорды. После самого провального за десять лет прошлого года в этом показатели снизились еще более чем в пять раз. В итоге в Пенсионный фонд России (ПФР) подано чуть менее 350 тыс. заявлений на смену страховщика, при этом большинство — на смену одного частного фонда на другой. После отбраковки документов ПФР можно будет увидеть самые слабые результаты за всю историю переходных кампаний, утверждают эксперты.

Кампания по переводу пенсионных накоплений между фондами, как и прогнозировал "Ъ", оказалась крайне пассивной, следует из предварительных данных ПФР. В этом году на смену страховщика, а также управляющей компании в рамках ПФР было подано 344,7 тыс. заявлений. Это почти в шесть раз меньше, чем в переходную кампанию прошлого года — самую слабую за последнее десятилетие (см. "Ъ" от 6 мая ).

Читать далее