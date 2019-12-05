05.12.2019 09:00 149

Мосгорсуд отказался снять арест с денежных средств основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Решение Басманного суда о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Калви в размере 54,5 тысячи рублей и 7,476 миллиона рублей оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Калви и партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль являются фигурантами дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Они были арестованы в феврале 2019 года. Впоследствии суд удовлетворил ходатайства следствия и перевел обвиняемых под домашний арест.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области арестовал 334,2 миллиарда штук акций (41,6% капитала) банка "Восточный", принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok). Данное решение было принято в рамках иска банка к кипрской компании и Калви о возмещении 9,8 миллиарда рублей убытков, причиненных заявителю.

Дело Baring Vostok

Фигурантами уголовного дела также являются партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывалась в акции Яндекса, Вкусвилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви обвиняют в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следственные органы ссылаются на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.

При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 миллиона рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по мнению Дельпаля, уже сумма в 4 миллиарда рублей.

Мнение Калви

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.

Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года).