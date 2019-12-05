05.12.2019 09:10 220

Российские пенсионеры, которые уезжают жить за рубеж, должны будут для получения российской пенсии предоставлять загранучреждениям МИДа номер своего СНИЛСа.

Это предусматривает проект постановления правительства, подготовленный минтрудом.

Когда человек регистрируется в системе индивидуального персонифицированного учета, на него заводится индивидуальный лицевой счет, которому присваивается уникальный номер — СНИЛС. В отличие, например, от номера паспорта он присваивается один раз в жизни и остается неизменным, даже если человек меняет фамилию или другие персональные данные. При этом СНИЛС нужен не только людям трудоспособного возраста, но и детям, пенсионерам для оформления социальных и медицинских льгот, субсидий, при устройстве на работу, получении кредита, для получения большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде, напомнили "РГ" в минтруде.

Люди, которые уезжают жить за границу, подают информацию о себе в загранучреждения МИДа, и случается, что в составленных ими актах личной явки (которые передаются в электронном виде в Пенсионный фонд России) содержатся ошибки в личных данных пенсионера. В частности, могут быть неверно указаны ФИО или дата рождения.

Аналогичные ошибки бывают и при составлении справок, подтверждающих постоянное место жительства человека за рубежом, или, к примеру, справок о выполнении оплачиваемой работы. И если люди со всеми остальными документами будут предоставлять организациям МИДа номер СНИЛСа, их пенсионные права гарантированно будут соблюдены, добавили в минтруде. Кроме того, это позволит сократить время обработки поступающих из МИДа документов для выплат пенсий.

Марина ГУСЕНКО