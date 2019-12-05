05.12.2019 09:40 268

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия». Торговцы, несмотря на значительной рост зарплат, всё еще остаются одними из самых низкооплачиваемых работников, а вот сфера информационных технологий уже который год лидирует по размеру заработка. Также в этом году работодатели стали заметно больше платить финансистам и консалтерам.

Деньги к деньгам

В основу исследования легли данные проекта Headhunter «Банк заработных плат». Специалисты проанализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го. Эти показатели можно считать итоговыми, поскольку в декабре компании традиционно не пересматривают размеры вознаграждений, уточнили в пресс-службе HH.

И по размеру зарплат, и по темпам их роста первую строчку рэнкинга заняла отрасль информационных технологий. Специалисты этой сферы получают в среднем по стране 91,2 тыс. рублей в месяц, причем в этом году их заработок увеличился на 6,5%. Также одни из самых высоких темпов роста зарплат – в розничной торговле (+6,5% за год, как и в IT), в финансовом секторе (5,3%) и b2b услугах (5,2%). Медленнее других в 2019-м увеличивались заработки в медицинской и фармацевтической сферах, строительстве (по 1,2%) и химпроизводстве (1,3%). В других отраслях зарплаты росли в пределах 2,8–4,4%.

С точки зрения абсолютных показателей второе место в заработном рэнкинге занимает медицина. Средняя зарплата в отрасли составляет 80 тыс. рублей, уступая только IT. Следом за медиками идут строители, получающие 74 тыс. рублей. Правда, как говорилось выше, в этих сферах размер дохода индексируется минимально.

Самые скромные зарплаты среди 14 ключевых отраслей, выделенных в исследовании, оказались у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — в среднем 46,7 тыс. рублей. На 13-м месте финансовый сектор (56 тыс. рублей), на 12-м — розничная торговля (59 тыс. рублей).

Исследователи составляли рэнкинг по отраслям, сравнивая доходы только по позициям «ведущий специалист» и «специалист», которые в среднем по стране за год выросли на 4,3% и 4,2% соответственно. Неучтенные зарплаты новичков и руководителей увеличивались значительнее — на 5% и 5,8%.

В региональном разрезе заметнее остальных увеличиваются заработки в Южном и Северо-Западном федеральных округах (по 6,2%), самые низкие темпы – в Центральной России и на Урале (2,2% и 2,3%).

По большинству показателей 2019-й лишь закрепил тренды предыдущего года, отметила руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина. В частности, отметила она, по темпам роста зарплат тройка лидеров осталась прежней — IT, ритейл и финансы.

- Заметным исключением являются зарплаты специалистов начального уровня, которые по темпам пересмотра скоро сравняются с линейными руководителями. Это отражает текущую ситуацию дефицита кадров среди молодых специалистов. Пожалуй, это наиболее очевидный тренд, про который можно с уверенностью сказать о его продолжении в 2020 году, — считает Наталья Данина.

Размер имеет значение

Перспективность отраслей для соискателей стоит определять все же по размеру зарплаты, а не темпам ее роста, посоветовал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В ближайшие годы будет сохраняться высокий спрос на IT-специалистов, считает он.

— На рынке высокий спрос на профессионалов высокого класса в этой сфере, но таких людей не хватает. Дефицит поддерживает необходимость гонки зарплат, поэтому и индексации тут выше. Тенденция в ближайшие годы будет сохраняться, ее поддерживает повальное увлечение цифровизацией, — говорит Александр Сафонов.

Также в числе перспективных с точки зрения заработка профессий вскоре окажутся фармацевты, специалисты по биотехнологиям и эксперты по эксплуатации сложных технических систем, обеспечивающих автоматизацию на производствах, спрогнозировал профессор.

Если рассматривать темпы роста зарплат, то еще несколько лет можно ожидать высоких показателей в сфере IT, считает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. К специалистам предъявляются высокие требования, и быстро выучить нужное число специалистов не удастся, полагает эксперт. Не исключено, что будет увеличиваться спрос работодателей (а с ним и зарплаты) на услуги консалтеров, многие компании нанимают их для поиска новых ниш на рынке, отметил Федор Прокопов. В финансовой сфере рост заработка говорит лишь о том, что пока что банковская система работает успешно.

Как сообщали «Известия» ранее, на увеличение фонда оплаты труда в 2020 году рассчитывают 55% компаний. 8%, напротив, ожидают его уменьшения. При этом почти половина работодателей (47%) прогнозирует увеличение окладов.

Анна ИВУШКИНА

