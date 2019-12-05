05.12.2019 09:50 289

Сотрудники столичной полиции раскрыли хищение около 8 млн рублей у пенсионера. В преступной комбинации принимала участие работница одного из московских банков и ее сын.

Во вторник оперативники столичного уголовного розыска задержали двух человек, которые попытались украсть крупную сумму у пожилого москвича. Разработка подозреваемых в хищении началась после того, как в полицию обратился 83-летний пенсионер. Он обнаружил, что с его банковского счета бесследно исчезли около 8 миллионов рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали участников хищения. Ими оказались сотрудница банка, где хранились деньги, и ее сын. Помощь полицейским в установлении всех фигурантов аферы оказали и сотрудники службы безопасности банка.

"Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо", — подчеркнула Ирина Волк.

Она отметила, что, к счастью, криминальная семейка не смогла до конца довести свою комбинацию и обналичить похищенные средства.

Оперативники, нагрянувшие с обыском на квартиру банковской работницы, обнаружили в тайнике 7,5 млн рублей, происхождение которых сейчас устанавливается. Не исключено, что жертвой криминального семейства стал не только 83-летний пенсионер. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ. Сейчас мать и сын находятся под домашним арестом. Похитителям может "светить" до пяти лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в ноябре в Тамбовской области. Там сотрудница банка была задержана по подозрению в хищении шести миллионов рублей со счетов пенсионеров. Мошенница в течение 4 лет выводила деньги со счетов, обманув 80 человек.

Александр СТЕПАНОВ