05.12.2019 10:00 210

Арбитражный суд Иркутской области отклонил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Ваш личный банк» (ВЛБАНК) трех его бывших руководителей на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, говорится в решении суда.

В качестве ответчиков по спору выступают бывший председатель совета директоров Олег Дудкин, а также его заместители Сергей Галандин и Николай Труфанов.

АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность и права требования к техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность.

В результате действий контролирующих ВЛБАНК лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Проблемы Иркутского банка

Банк России в мае 2015 года сообщил, что временная администрация по управлению ВЛБАНКом выявила операции, имеющие признаки вывода из банка активов на сумму около 1,2 миллиарда рублей.

В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем замены кредитного портфеля на неликвидное имущество и векселя компаний с сомнительной платежеспособностью на сумму около 1,2 миллиарда рублей.

По информации регулятора, одновременно банк в период фактической неплатежеспособности проводил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим. По оценке временной администрации, стоимость активов ВЛБАНКа не превышает 1,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,2 миллиарда рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВЛБАНКа, направлена регулятором в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитражный суд Иркутской области 16 марта 2015 года признал ВЛБАНК несостоятельным (банкротом).