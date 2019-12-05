05.12.2019 10:10 214

Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии. Это следует из материалов закрытого совещания группы (копия есть у РБК), ее руководитель и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская подтвердила подлинность документа. По ее словам, участники заседания одобрили поправки и утвердили последнюю версию критериев.

Предлагается разделить приоритетное ПО на три группы по «степени значимости для развития России» и «прогнозируемой возможной монетизации»:

Группа I: операционные системы; средства подготовки исполнимого кода (компиляторы, интерпретаторы, отладчики); утилиты и драйверы, критичные для функционирования цифровой экономики; библиотеки подпрограмм (SDK) для других приоритетных отечественных проектов;

Группа II: системы управления базами данных, средства обеспечения информационной безопасности, в том числе на мобильных устройствах, системы сбора, хранения и обработки информации и др.;

Группа III: встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, офисные приложения (файловые менеджеры, мессенджеры, браузеры, текстовые и прочие редакторы), поисковые системы, а также специализированные информационные системы, в т.ч. софт для геофизических исследований.

От того, к какой группе относится софт, может зависеть размер господдержки. Продукты, попавшие в группу I, будут претендовать на наибольший приоритет поддержки, а в группу III — на наименьший, говорится в материалах.

«Это могло бы выглядеть так: для первой категории будет софинансирование 30/70, в котором 30% денег предоставляет сам разработчик, остальное покрывает государство. Для второй категории — 50/50, а третьей, условно, — 60/40», — пояснила Касперская, отметив, что доля участия государства и конкретные суммы будут обсуждаться позднее.

Теперь документ должны утвердить Минкомсвязь и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который отвечает за распределение государственных грантов. Представители РФРИТ и Минкомсвязи рассчитывают, что окончательная редакция критериев будет опубликована до конца года.

Как разрабатывали критерии

Критерии грантовой поддержки, работа над которыми идет с лета, необходимы, чтобы РФРИТ мог объявить конкурс на финансирование проектов. Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др. Предлагалось учитывать и возможность сертификации продукта как средства защиты информации, а также потенциал для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (к ней, согласно российскому законодательству, относятся сети связи энергетических объектов, финансовых организаций и т.д.) и использования отечественной криптографии.

В итоге рабочая группа решила принять текущую версию критериев и доработать их уже после практического применения, когда разработчики получат первые гранты, объяснила Касперская. «Мы сейчас пытаемся сформулировать критерии для сферического коня в вакууме. Мы не понимаем, какие проекты к нам придут, и попадут ли они в эти критерии. Поэтому мы решили принять последние корректировки как есть, а через полгода проанализировать результаты», — уточнила глава рабочей группы.

Параллельно РФРИТ проводит конкурс на выдачу грантов на доработку и внедрение программ на базе основных технологий программы «Цифровая экономика» (искусственного интеллекта, больших данных и т.д.). В 2019 году компаниям планируют выдать суммарно 3,1 млрд руб., в 2020 году — 6 млрд, в 2021 году — 9 млрд руб. Представитель фонда отметил, что планов насчет суммы финансирования проектов отечественных разработчиков софта пока нет.

Реакция участников рынка

Гендиректор ИT-компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает разделение софта на группы целесообразным, поскольку на специализированные программы уже есть устойчивый спрос. Офисное ПО также регулярно закупают ведомства в рамках госзакупок.

«Кроме того, в приоритетный список отнесли тот софт, который входит в долгий комплексный проект импортозамещения. Заменить, например, один мессенджер на другой гораздо проще, оборачиваемость денег здесь выше», — пояснил Смирнов. Он считает более эффективным субсидирование заказчиков на приобретение приоритетного ПО — в таком случае разработчик все равно получит свои деньги, но не за концепцию, а за конечный продукт.

Гендиректор разработчика пакета программ «МойОфис» «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров, напротив, считает приоритизацию ПО странной. По его словам, третий приоритет получили программы из разных конкурентных сред: в случае с офисным ПО около 90% российского рынка занимает Microsoft, зато в нише мессенджеров нет монополии. «Неоднозначна такая приоритизация отечественного офисного ПО и в контексте информационной безопасности. По данным «Лаборатории Касперского», более 70% атак в 2018 году происходило через Microsoft Office», — объяснил Комиссаров.

Он высказал мнение, что офисные пакеты требуют не меньшей поддержки, чем операционные системы, которые получили наивысший приоритет. «В нашу платформу входят не только редакторы текста и электронных таблиц, но и электронная почта, календарь, мессенджер, решения для интеграции со сторонними прикладными программами. Это очень большая разработка, сравнимая с написанием операционной системы с нуля», — пояснил Комиссаров. НОТ не получает грантов от государства, но регулярно поставляет продукты в ведомства на госзакупках.

Владислав СКОБЕЛЕВ