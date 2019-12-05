05.12.2019 10:20 508

Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами, а также их 13-ми зарплатами и бонусами. Как рассказали «Известиям» представители крупнейших кредитных организаций, сейчас можно открыть вклад под повышенный процент, взять кредит по сниженной ставке, а также получить выгодный кэшбэк. Банки почувствуют отдачу от этой кампании позже — в виде лояльного клиента, которому можно будет предложить другой, более дорогой продукт. Впрочем, ставки по вкладам трудно назвать особенно привлекательными — по инвестиционным продуктам можно найти лучшую доходность. А вот на акции по кредитам стоит обратить внимание — там есть неплохие предложения, считают специалисты.

Вопрос на 2 трлн

В декабре 2019 года россияне получат на руки 3,6 трлн рублей, что на 1,5 трлн рублей больше среднемесячной зарплаты в уходящем году, подсчитал по просьбе «Известий» управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Эту разницу он объяснил тем, что в конце года людям выдают бонусы и премии, а некоторые компании одновременно платят зарплаты за ноябрь и за декабрь. В 2018 году, по данным сервиса Работа.ру, премировать сотрудников были готовы около 40% компаний и организаций, в этом году — половина.

Официальных данных по годовым бонусам нет — Росстат не выделяет их из общих премий, ответил на запрос «Известий» представитель ведомства.

За декабрьские 2 трлн рублей активно борются банки, традиционно предлагающие в преддверии Нового года специальные акции. Например, Сбербанк снизил ставки по необеспеченным кредитам на 1 процентный пункт. До конца января он выдает суммы до 300 тыс. рублей под 12,9–19,9%, а от 300 тыс. до 1 млн рублей — под 11,9–16,9% годовых. До 15 января в «Сбере» можно открыть сезонный вклад «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» под повышенный процент.

Более выгодные ставки в конце года предлагают клиентам также ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк и «Санкт-Петербург», а Русфинанс Банк улучшил условия по автокредитам, рассказали их представители. У «ФК Открытие» есть новогодние инвестиционные продукты, которые дают доходность на уровне 3–4% в долларах США или 6–7% в рублях при адекватном уровне риска, а также биржевые структурные облигации.

МКБ разработал комбинированный продукт, включающий в себя срочный вклад и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Гарантированная доходность по нему составляет 7,7% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» перед Новым годом предлагает пенсионерам до 0,3% к обычной ставке по вкладу. Ситибанк платит 7-процентный кешбэк за покупки по дебетовым картам MasterСard за рубежом. Райффайзенбанк возвращает на карту клиента часть суммы при покупках у партнеров.

Тинькофф-банк сделал для клиентов «Адвент-календарь», который поможет им узнать статистику трат. Для участников проекта предусмотрено 300 тыс. рублей призовых, а также кешбэк до 50% и скидки. Банк «Точка», обслуживающий предпринимателей, решил помочь клиентам с проведением корпоративов и возвращает им до 10% от покупок в алкомаркетах, а также услуг доставки.

Непрямая прибыль

Банкам средства клиентов сейчас нужны. ЦБ в этом году снижал ставку несколько раз, и зарабатывать на таком рынке всё труднее. Средства клиентов — один из основных источников фондирования, отметила начальник управления развития продуктов «Открытие Private Banking» Ольга Полянская. Несмотря на растущий интерес к инвестиционным продуктам, депозит для большинства остается основным продуктом, добавила она.

Прибыль банков от всевозможных акций, включая новогодние, не прямая, а косвенная, объяснил аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его словам, придет она не моментально, а позже — в виде повышенной лояльности, увеличения оборота по картам, привлечения новых клиентов на обслуживание, как в части банковских депозитов, так и в части кредитования.

— Главное — это увлечь клиента игровым вариантом, который позволит получать интересные предложения и больше кешбэка, то есть по факту тратить больше, — сказала руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. — Чем больше клиент начнет тратить, тем больше будет заводить на счета, по которым банк не платит проценты, как по вкладам.

Впрочем, назвать новогодние ставки по вкладам очень высокими нельзя, депозит остается способом сохранить сбережения от инфляции, а не инструментом для получения дополнительного дохода, рассказал главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров. Но он советует обратить внимание на ипотечные, авто- и розничные кредиты: в этом сегменте можно найти предложения со сниженными ставками.

Беспроигрышным вариантом для инвестора был бы диверсифицированный портфель — часть денег в депозите, часть — в «дивидендных акциях» надежных компаний, отметила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По мнению аналитика долгового рынка «Иволга Капитал» Ильи Григорьева, более интересны сейчас индивидуальные инвестиционные счета и инвестиционное страхование жизни.

ФАС России не видит недобросовестной конкуренции в стремлении завлечь клиентов сниженными ставками и повышенным кешбэком в предновогодний период, сообщили в антимонопольной службе. Но компании обязаны полно и своевременно информировать потребителей об условиях проведения таких акций, подчеркнул представитель ФАС. Если же начнут поступать жалобы на введение клиентов в заблуждение или нарушение обещанных по акции условий, антимонопольное ведомство начнет проверку.

Татьяна БОЧКАРЕВА