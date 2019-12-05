05.12.2019 10:30 226

ООО «СУПТР-10» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам инжиниринговой компании «Группа Е4» экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова, двух менеджеров компании и взыскании с них более 34 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Заявление «СУПТР-10», которое является кредитором АО «Группа Е4», о взыскании денежных средств с Абызова (до перехода на госслужбу он возглавлял эту структуру), Андрея Малышева и Екатерины Сиротенко будет рассмотрено 10 февраля 2020 года.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление компании Redeliaco Holdings LTD и Альфа-банка о привлечении к субсидиарной ответственности Абызова, Малышева и Сиротенко и взыскании в пользу АО «Группа Е4» солидарно 33,6 миллиарда рублей.

Столичный арбитраж 18 ноября 2016 года признал АО «Группа Е4» несостоятельным (банкротом).

Мосгорсуд в октябре оставил в силе решение об аресте 127 миллионов евро по делу Абызова. Как пояснили в суде, данные средства находятся на счетах организаций, связанных с экс-министром.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах 5 компаний, на общую сумму более 127 миллионов евро. Судом апелляционной инстанции установлен срок ареста имущества на период предварительного расследования, в остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — пояснила представительница суда.

Аресты имущества экс-министра

В августе суд отменил решение об аресте более 120 миллионов евро, наложенного на счета компаний, которые, по версии следствия, имеют отношение к бывшему министру Открытого правительства. Также Мосгорсуд отменил два постановления о наложении ареста на акции и недвижимое имущество, принадлежащее Абызову, и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом в начале августа Мосгорсуд узаконил арест денежных средств обвиняемого на двух банковских счетах на сумму более 437 миллионов рублей, а в середине июля признал законным арест 925 миллионов рублей по делу в отношении экс-министра. Данные денежные средства находятся на восьми банковских счетах шести компаний, бенефициарным владельцем которых, по мнению следствия, является Абызов.

Также в апреле был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, а именно: на два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место в Москве.

Дело Абызова

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей. В данный момент обвиняемый находится в СИЗО.

Экс-министру вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.