05.12.2019 13:00 318

Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами российских телеканалов сообщил, что в ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.

«Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрее <...> эти деньги будут использоваться для инвестпроектов», — отметил Медведев.

Как уточнил премьер, они будут использоваться при условии 80% внешних инвестиций. «Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку — то есть, открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России», — отметил он.

По словам главы правительства, «это особый инструмент» и «неприкосновенный запас» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис.

В ноябре в рамках пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» президент Владимир Путин заявил, что проекты для вложения средств ФНБ «уже выбираются» и «находятся в большой стадии проработки». «Вот в таком ключе и будем действовать дальше. Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, средства ФНБ не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектора экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.

ФНБ — российский суверенный фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти. Согласно Бюджетному кодексу, правительство может начать инвестировать его средства только после того, как ликвидная часть фонда превысит планку 7% ВВП. В сентябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что это произойдет уже в 2020 году, превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн руб.

Михаил ЮШКОВ