05.12.2019 14:00 331

Рубль на полуденных торгах четверга подрастерял утреннее преимущество как с оглядкой на аналогичное поведение ряда ЕМ-аналогов, так и с учетом нежелания наращивать рискованные позиции перед важными событиями ближайшего времени.

К 13.10 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,86, и рубль дорожает на 9 копеек.

Ранее же было достигнуто лучшее значение рубля с начала прошлой недели, 63,74 за доллар.

Одновременно рубль дорожает на 6 копеек в паре с евро, подешевев до 70,80, хотя утром он дорожал до 70,65.

Сегодня-завтра страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, должны определиться с дальнейшими параметрами ограничения своей добычи (сейчас на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки) для поддержания нефтяных цен. Также на текущей неделе должно пройти IPO компании Aramco, итоги которого могут повлиять на динамику нефтяного рынка, а через него и на курс рубля.

"Мы полагаем, что на декабрьском саммите ОПЕК+ не будет принимать решений по изменению квот добычи, поскольку цена на нефть устраивает участников соглашения. Вместе с тем, и IPO саудовского нефтяного гиганта, и итоги встречи картеля могут сильно повлиять на динамику рынков", — полагает Георгий Ващенко из компании Фридом Финанс.

"Мы сохраняем свой взгляд на то, что по результатам встречи страны продлят действующую сделку до июня 2020 года и не будут менять параметры этой сделки. При отсутствии других сигналов такое решение вряд ли окажет существенное влияние на котировки", — считает Григорий Жирнов из банка Нордеа.

В пятницу станут известны показатели рынка труда США за ноябрь, актуальные перед заседанием ФРС 10-11 декабря.

В следующую же пятницу состоится совет директоров ЦБР, от которого значительная часть участников локального рынка ждет снижения ключевой ставки на 25 б.п. — вероятность такого шага оценивается сейчас в 80%.

На стороне рубля играют сохраняющийся до сих пор надежды, что первая фаза торговой сделки США-КНР может быть заключена до 15 декабря, когда Вашингтон намерен ввести новые импортные пошлины на ряд позиций китайского импорта.

Поддержкой стало и решение российского Минфина снизить в декабре объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановившаяся с двухнедельных минимумов нефть.

Сдерживающим же укрепление рубля фактором может выступать вернувшаяся санкционная тематика — Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря проголосует законопроект, который должен запустить новые жесткие санкции против России за вмешательство в американские выборы и агрессию против Украины.

Нефть марки Brent днем четверга вернулась к росту, набирая сейчас более трети процента от уровней закрытия среды, по итогам которой она выросла на 3,6%. Баррель этой смеси сейчас оценивается в $63,22.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают смешанную динамику.

Доллар США дешевеет в паре с евро и к корзине из 6 валют, оставаясь уязвленным слабой статистикой США, отразившей замедление как роста числа рабочих мест в некоммерческом секторе, так и деловой активности в секторе услуг.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ