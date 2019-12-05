05.12.2019 17:00 307

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемого банковского роуминга. Речь о взимании комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Формулировки законопроекта ко второму чтению были стилистически скорректированы.

В прежней версии, решили депутаты, не уточнялось, что речь отмена комиссии также может касаться и трансграничных переводов в рамках одного банка.

Документ разработали в правительстве РФ. Как ранее объяснил глава кабмина Дмитрий Медведев, кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких дополнительных затрат не влекут. "Страна у нас большая, но расстояния, на которые делаются электронные транзакции, не сказываются на расходах банков, констатировал Медведев. То есть это просто дискриминация, сделал вывод он.

В Федеральной антимонопольной службе представили доказательства, что переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Таким образом, банк, обеспечивая такие операции, не создает добавленной стоимости, не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект написан в пользу граждан: "Он восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами одной кредитной организации".

Нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ за счет ослабления географических барьеров. Кроме того, оно будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Кредитные организации при этом получат в основном плюсы от нововведения. А именно, стимулы для оптимизации своих бизнес-процессов для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента.

Кстати, банкам дадут время "перестроиться": в случае окончательного принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Татьяна ЗАМАХИНА