06.12.2019 08:20 153

Разногласия по поводу застрявшей реформы ОСАГО стали причиной проведения еще одних парламентских слушаний. Большинство выступивших в Госдуме, от представителей Минфина и ЦБ до защитников автомобилистов, говорили о целесообразности принятия полной версии изменений — с увеличением лимита выплат по жизни и здоровью и отменой коэффициентов. Однако Госдума все так же намерена принимать свой, урезанный вариант реформы, поскольку депутаты опасаются роста цен на полисы. Единственной новой идеей слушаний стало предложение Минфина отказаться от обязанности граждан покупать полис ОСАГО в обмен на страхование своей гражданский ответственности по широкому кругу рисков — от коммунальных до дорожных.

«У меня развилось стойкое чувство дежавю,— начал свое выступление на парламентских слушаниях о преобразованиях в ОСАГО замглавы Минфина Алексей Моисеев.— Мы пятый или шестой раз собираемся в этом зале и вперед не движемся». Напомним, Минфин является автором проекта реформы ОСАГО, по которому с 1 января 2020 года предлагалось повысить в четыре раза лимит возмещений по жизни и здоровью пострадавших в ДТП — до 2 млн руб., в течение года отменить коэффициент территории и мощности авто при калькуляции полиса, а также ввести учет данных телематики и грубых нарушений ПДД при определении тарифа для автовладельца.

Читать далее