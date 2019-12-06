06.12.2019 08:40 215

Последний осенний месяц стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В ноябре объем привлечений в открытые паевые фонды впервые превысил 20 млрд руб. Основные притоки идут в управляющие компании, активно использующие для продажи паев родственные банки. Уверенно растут продажи инвестиционных продуктов через удаленные каналы, но по-прежнему на них приходится небольшая часть поступлений.

Согласно данным Investfunds, ноябрь стал самым успешным месяцем для открытых паевых инвестиционных фондов за всю историю их существования. За минувший месяц чистый приток средств в паевые фонды превысил 20,2 млрд руб., что более чем на треть выше показателя предыдущего месяца и на четверть превысило предыдущий рекорд, установленный в мае 2018 года. К тому же ноябрь стал седьмым месяцем подряд, когда фонды данного типа фиксируют чистый приток средств пайщиков. За это время в них поступило свыше 77 млрд руб., причем только за осенние месяцы — 46,7 млрд руб.

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