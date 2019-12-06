06.12.2019 09:00 331

Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку. Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков.

О росте доли мошенничества с использованием социальной инженерии рассказал 5 декабря управляющий директор—начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, за три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение».

Читать далее