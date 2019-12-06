06.12.2019 09:20 165

Банк «Восточный» заявил к обвиняемым по делу Baring Vostok гражданский иск на 2,5 млрд руб. в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Действительно есть. [Иск подан] ко всем обвиняемым. Рассматриваться будет совместно с уголовным делом», — заявил Клеточкин РБК. Он добавил, что такие иски практически всегда подаются вместе с возбуждением уголовного дела.

Как уточняет «Интерфакс», представитель Следственного комитета сообщила об иске на заседании в Мосгорсуде, который 4 декабря рассматривал жалобу на арест имущества Калви. Банк подал его еще 19 февраля 2019 года. Ранее об исковом заявлении официально не сообщалось.

Клеточкин пояснил агентству, что сумма требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба — 2,5 млрд руб.

СК возбудил уголовное дело о хищении у «Восточного» 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Следствие считает, что Калви и его подчиненные убедили руководство «Восточного» списать Первому коллекторскому бюро (ПКБ) долг по кредиту в 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской компании IFTG. Следствие считает, что акции IFTG стоили 600 тыс. руб. и деньги банка были похищены.

Сам Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке — между Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами. До уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», однако позднее почти 10-процентный пакет акций банка перешел к «Финвижн».

В ноябре «Восточный» подал против Калви и компании Evison Holdings Limited иск на 8,812 млрд руб. В пресс-службе банка РБК сообщили, что речь идет об обвинениях в фальсификации отчетности со стороны менеджеров фонда Baring Vostok, в результате которой банк получил убыток и был вынужден в январе 2017 года сформировать резервы в размере 8,8 млрд руб. Общую сумму ущерба банк оценил в 18,6 млрд руб.

Калви, топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль и советник предправления Норвик Банка (в прошлом глава правления «Восточного») Алексей Кордичев находятся под домашним арестом. Другие фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров — в СИЗО (срок ареста до января 2020 года).

Наталия АНИСИМОВА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ