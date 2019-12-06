06.12.2019 09:30 508

Карты, на остаток на которых банки выплачивают проценты вдобавок к кэшбэку, иногда могут быть доходнее, чем вклады. К этому привело в том числе снижение ставок. Банкам такие карты тоже выгоднее: деньги на них лежат стабильнее, чем на депозитах. Но клиентам надо внимательно читать условия.

Банковские карты с ежемесячным начислением процентов на остаток средств клиента на счете могут в некоторых случаях быть более доходными, чем вклады, заметили «Ведомости». С весны, вместе со снижением ключевой ставки Центробанком, кредитные организации снижают и ставки по депозитам. Процентов, которые начисляются на остаток на карте, это касается не всегда. Более того, некоторые банки даже повысили возврат на счет, пишет газета.

Доходные карты за счет высоких процентов показывают более высокую стабильность в сравнении с обычными картами или счетами до востребования, пояснил руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Банкам это выгодно, потому что у них образуются стабильные пассивы, которые позволяют лучше прогнозировать и управлять ликвидностью, добавил эксперт.

Например, максимальная ставка по «Мультикарте» ВТБ составляет 9%, а по вкладу только 7,5% (при тратах от 75 000 рублей), по карте «Польза» от «Хоум Кредит» — 10% против 6,3%, у «Альфа-банка» процент на остаток доходит до 7%. Карты с начислением процента на остаток есть также, например, у Совкомбанка, «Уралсиба» и сервиса «Рокетбанк». У Сбербанка и «Возрождения» проценты начисляются только на социальные пенсионные карты, отметили «Ведомости».

Доходная карта дает людям приемлемую доходность и при этом сохраняет гибкость в управлении деньгами, отметил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Процент на остаток клиенты называют в числе обязательных опций при выборе карты, утверждает газета. Некоторые банки в этом году даже повысили проценты на остаток — ВТБ, «Хоум кредит» и «Санкт-Петербург», сообщила глава отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц агентста MARCS Наталия Исаенко. Банки объясняют это большой конкуренцией.

Вместе с тем, для начисления процента на остаток на счете банки ставят хитрые условия, на которые нужно обращать внимание, предупредил Грибанов. Например, ставка обычно зависит от остатка или суммы трат за месяц, а максимальная сумма начислений может быть ограничена. «Банку выгодно привязывать процент на остаток по карте не только к размеру остатка, но и к обороту. Чем больше тратит клиент, тем больше комиссии банка от эквайринга или от эмиссии карты», — заметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Обычно банки начисляют процент на среднемесячный (или ежедневный) остаток на счете, но некоторые платят только на минимальный в течение месяца. Кроме того, ставка дохода на остаток обычно не фиксируется на весь срок действия карты, и банк можете ее в любой момент изменить. Кроме того, доходные карты зачастую требуют платы за обслуживание (бесплатным оно становится при выполнении условий).

Вклады также лучше защищены: им не угрожает потеря карты или мошенники, добавил Грибанов. Безопасность во многом зависит от системы защиты банка от мошенничества, согласился эксперт по информационной безопасности банков Николай Пятиизбянцев.

Private Bank Альфа-Банка не обошли стороной кадровые изменения, затронувшие в последнее время почти все ведущие бизнес-линии банка. В начале года банк покинула управляющий директор «Альфа Private» Екатерина Милеева, с ней ушел и Антон Рахманов, который занимался развитием продуктов для состоятельных клиентов. Ее место заняла Алина Назарова из «ФК Открытие». За год, прошедший с публикации прошлого рейтинга, стать клиентом «Альфа Private» стало сложнее — банк увеличил порог входа в Москве с $0,5 млн до $1 млн, а в регионах — с $250 000 до $550 000.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

