Рубль замер у пика 2 недель перед важными событиями пятницы и следующих дней

06.12.2019 13:00 255

Рубль утром пятницы малоподвижен перед важными событиями ближайшего времени, хотя и сумел обновить максимум 2 недель — формально на его стороне оптимизм в отношении торговой сделки США-КНР, подорожавшая нефть и ослабленный доллар, а также снижение локальных валютных интервенций.

Сегодня станут известны итоги заседания ОПЕК+, ноябрьская статистика рынка труда США, итоги IPO нефтяной компании Saudi Aramco.

Возможное решение об увеличении квот на сокращение поставок нефти может оказать поддержку рублю, как и слабый релиз американской трудовой статистики, который увеличит вероятность снижения ставки ФРС в следующем году, что играет на руку высокодоходным ЕМ-активам.

Далее 10-11 декабря состоится заседание ФРС США, а в пятницу 13 декабря — совет директоров ЦБР.

11 декабря же в Сенате США будет рассмотрен законопроект, который может запустить новые жесткие санкции против России за вмешательство в американские выборы и агрессию против Украины.

Рубль в первые минуты биржевых торгов достиг максимума с 22 ноября, 63,68 за доллар, а к 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи уровня вчерашнего биржевого закрытия, 63,72.

Одновременно рубль показывает нулевую динамику и в паре с евро, котировки также вблизи уровня вчерашнего закрытия, 70,76.

Нефть марки Brent торгуется чуть хуже уровней закрытия четверга, и баррель этой смеси сейчас оценивается в $63,28.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи $1,1105.

В четверг американский президент заявил, что торговые переговоры между США и Китаем "идут полным ходом", хотя вчера же стало известно, что чиновники КНР по-прежнему придерживаются твердой позиции о необходимости отмены введенных импортных пошлин до заключения сделки.

Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал ужесточить ограничения в рамках сделки в первом квартале следующего года на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

Российский Минфин сократил в декабре плановый объем покупки валюты в рамках бюджетного правила до 195,5 миллиарда рублей с 228,2 миллиарда рублей в ноябре.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ