06.12.2019 14:00 179

Правительство может ограничить крупные компании при поглощении технологических стартапов, чтобы не допустить создания цифровых монополий, заявил вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Этот вопрос будет прописан в рамках Пятого антимонопольного пакета.

«Мы должны крупным агрегаторам или компаниям из сферы финансов дать четкий ответ, что они могут делать, а чего делать не могут. С другой стороны, мы должны дать понять стартапам, где, когда и по каким правилам государство может вмешиваться», — уточнил Акимов.

В конце ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», в котором говорилось, что развитие экосистем на базе банков может негативно отразиться на конкурентной среде. Организации, подключенные к системе, получают неконкурентное преимущество, а крупные игроки-администраторы экосистем укрепляют свои позиции, считают в ЦБ.

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если банкам запретят создавать экосистемы, через какое-то время власти будут вынуждены регулировать ИТ-компании, которые начнут заниматься банковской деятельностью. По словам Грефа, экосистема Сбербанка — упреждающий удар по ИТ-гигантам. «В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках традиционных», — сказал он.

Александра ПОСЫПКИНА, Константин НАГАЕВ