06.12.2019 17:00 141

Кабинет министров выделяет дополнительные 6 миллиардов рублей на частичное погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

В конце сентября правительство стало помогать многодетным семьям, частично погашая их ипотечные кредиты. Однократная выплата в размере 450 тысяч рублей полагается заемщикам при рождении у них третьего и последующих детей, а также при их усыновлении, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Программа оказалась более востребованной, чем рассчитывали в кабинете министров. В первые полтора месяца одобрение получили свыше 3 тысяч заявок, что уже превысило первоначальные объемы заложенных средств.

- К миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительно деньги — 6 миллиардов рублей, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. — Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей.

Владимир КУЗЬМИН