06.12.2019 23:00 108

Самолеты из публикации Алексея Навального не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, заявили в лизинговой компании. Джеты были проданы в 2017 году из-за риска санкций.

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК .

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Навальный сообщал, что не знает, находится борт T7-KLT в собственности или в аренде, но связывал его и компанию — владельца самолета с главой ВТБ Андреем Костиным.

Спустя два дня, 4 декабря, Навальный опубликовал расследование о другом бизнес-джете с бортовым номером M-SKSM, зарегистрированном на этот же офшор, и перемещениях на нем, предположительно, Светланы Медведевой, жены главы правительства Дмитрия Медведева.

В «ВТБ Лизинге» заявили, что «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 году принадлежавшие «ВТБ Лизингу» самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям». «Продажа всех самолетов осуществлялась исключительно на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами. На тот момент компания владела флотом из девяти бортов. В настоящее время эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было аффилированным с ней структурам. «ВТБ Лизинг» не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему», — говорится в ответе «ВТБ Лизинга».

До 2015 года авиализинг занимал большую долю портфеля «ВТБ Лизинга». «Самолеты бизнес-авиации приобретались в разные годы для различных операторов. «ВТБ Лизинг» не занимался их обслуживанием и не финансировал их операционную деятельность, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи», — сообщила пресс-служба «ВТБ Лизинга», отметив, что «после краха «Трансаэро» компания приняла решение о поэтапном выходе из авиационного бизнеса».



Артём ГУБЕНКО, Петр КАНАЕВ