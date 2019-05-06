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Чем грозит увлечение россиян долларами Юрий Кравченконачальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»
ЦБ обеспокоен торможением девалютизации депозитов. Приток валютных средств юрлиц объясним сезонными факторами. А вот увлечение валютой населения может вынудить ЦБ активнее стимулировать девалютизацию.
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Комиссионная мечта Павел Самиевгенеральный директор «БизнесДром»
Замедлится ли рост непроцентных доходов банков?
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Пламенные «моторы»: в России надумали скрестить ежа с ужом Ольга Кучеровашеф-редактор раздела «Страхование» Банки.ру
Уже не раз всплывавшая в информпространстве идея сделать в России единый «моторный» полис из каско и ОСАГО может материализоваться буквально в ближайшие недели. Что получится из этого гибрида?
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Четыре причины стать самозанятым Татьяна Алексеевадиректор по правовым вопросам «Яндекс.Денег»
Кому будет выгодно зарегистрироваться в качестве самозанятого и почему?
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Амнистия капитала 2.0: что дальше? Александр Вавиловруководитель группы обслуживания частных клиентов Mikhailov & Partners Private Services Group
Второй этап амнистии капитала в России завершился. Что он собой представлял, какие предоставил возможности? Каковы были ожидания властей и насколько они оправдались?
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Как в сказке Антонина Самсоноваруководитель направления «Мобильная связь и Интернет» на портале Банки.ру
«Умный дом», биохакинг, роботы, самолеты, дроны и видеонаблюдение — все давным-давно предсказано в сказках, а сейчас стало былью.
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Зарплатная революция Алексей Федоровзаместитель председателя правления банка «Веста»
Идея перевода зарплат через Систему быстрых платежей взбудоражила банковскую сферу. Если она будет реализована, то может стать такой же революционной, как появление мобильного банка.
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Сказка про американского бычка и консула Вануату Максим Осадчийначальник аналитического управления БКФ
Мухи — отдельно, котлеты — отдельно: банк «Иваново» с его убытками и долгами достался АСВ, а прочий бизнес в России экс-конгрессмена США с высокой вероятностью останется у него и у его российских друзей.
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Пора охладиться Сергей Бекренёвпрезидент и основатель «Европейской юридической службы»
Почему ипотечный рынок не будет расти такими же высокими темпами, как в прошлом году.