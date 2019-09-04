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Лайфхак для водителя: как с помощью телематики сэкономить на страховании Сергей Демидовуправляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование»
Телематика уменьшает число происшествий на дорогах и дает преимущества в страховых тарифах аккуратным и ответственным водителям. Как это работает и какие мифы вокруг телематики надо развенчать?
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Золотой пузырь Максим Осадчийначальник аналитического управления БКФ
Изучаем причины стремительного роста цены золота и перспективы инвестиций в него.
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«Цифровая» экономия Татьяна Ушковапредседатель правления Абсолют Банка
Основной тренд банковского рынка последних нескольких лет — тотальная цифровизация продуктов, услуг и процессов. Но потребителю хочется знать главное: есть ли от этого реальная польза лично для него.
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Пожать плоды невыросшей пшеницы Евгений Биезбардисглава аналитической службы НПФ «Сафмар»
В текущих далеко не тепличных условиях, при постоянной смене направления ветра и отсутствии должного ухода, вырастить независящую от нефтегазовых доходов пенсионную систему вновь не получится.
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Деньги в большом городе Елена Коротковаэкономист, руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка»
Пять сценариев для банковских офисов нового формата.
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Трансформация антифрода Сергей Вельцтехнический директор и сооснователь Cybertonica ltd.
Как технологии изменили онлайн-банкинг и платежи и чего ожидать в ближайшие пять лет.
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Где деньгам хорошо в период снижения ставок Игорь Галактионовэксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»
На фоне возвращения Банка России к циклу снижения ключевой ставки растет привлекательность дивидендных «фишек» с прозрачной дивполитикой, стабильной историей и перспективами сохранения или роста выплат.
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Биометрия в банках: сдавать или не сдавать Николай Антиповзаместитель руководителя отдела консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»
Насколько надежны алгоритмы биометрической идентификации?
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Нужна ли страховка заемщикам МФО? Фарида Валуевагенеральный директор микрофинансовой организации SmartCredit
Страхование остается болевой точкой для клиентов банков. Это направление активно развивается в области микрозаймов. Нужно ли это клиентам МФО и насколько отличается от страхования в банковской сфере?