Полис ОСАГО является обязательным для каждого, кто садится за руль. Но далеко не каждый осознает реальную необходимость этого полиса. Определенная часть автовладельцев по-прежнему воспринимает ОСАГО как дополнительный налог и ищет способы если не отказаться от покупки вовсе, то, по крайней мере, существенно сэкономить. К сожалению, такая позиция может привести к неприятным последствиям, связанным с приобретением фальшивки.



Самый распространенный способ приобрести полис — обратиться к страховому агенту или брокеру. Но следует помнить, что базовый тариф ОСАГО регулируется законодательно и устанавливается каждой страховой компанией в зависимости от типа автомобиля и территории преимущественного использования в рамках тарифного коридора. Поэтому остерегайтесь предложений покупки «ОСАГО со скидкой» — это обман.



Чтобы избежать покупки недействительного полиса, помните, что бумажный полис ОСАГО является официальным документом, оригинальные бланки которого печатают на официальных предприятиях Гознака. Они имеют несколько степеней защиты:

разноцветные защитные волокна, светящиеся в ультрафиолете;

рельефный индивидуальный номер;

водяные знаки с эмблемой Российского союза автостраховщиков (РСА);

вшитую металлическую линию.

Изготовить такой документ в кустарных условиях практически невозможно. Если хотя бы одного из перечисленных признаков подлинности нет, полис — подделка.

Однако можно столкнуться и с мошенниками, реализующими похищенные оригинальные бланки. Например, украденные или купленные у обанкротившейся компании. Чтобы исключить возможность попасться на обман, всегда следует перепроверять полис на официальном сайте Российского союза автостраховщиков .

Еще одним способом избежать треволнений, связанных с вероятностью наткнуться на агента-мошенника, является покупка полиса онлайн. С 1 января 2017 года реализация е-ОСАГО через Интернет стала обязательной для всех страховых компаний, имеющих лицензию на этот вид деятельности.



Но и в вопросах оформления полиса онлайн о мерах предосторожности забывать нельзя. Условно мошенников в е-ОСАГО можно разделить на два типа.

Первые предлагают обычным клиентам оформление полиса на собственной платформе — сайте, который никак не связан с сервером официального продавца и просто является площадкой для сбора денег. В этом случае обман вы обнаружите сразу, но деньги уже уйдут на счет злоумышленников.

Вторая группа мошенников — те, кто при оформлении полиса онлайн для снижения конечной стоимости заведомо искажает данные — например, о мощности автомобиля, годе выпуска автомобиля, регионе использования или возрасте-стаже водителя. При этом вводится регистрационный номер и VIN реального покупателя. Далее полис редактируется с помощью графической программы. В результате разницу в цене полиса мошенник заберет себе, а вы получите недействительный полис, в возмещении по которому вам будет отказано при наступлении страхового события.

Страховые компании проводят серьезную работу по противодействию подобного рода мошенничеству. В рамках Российского союза автостраховщиков привлекаются организации-партнеры для мониторинга, направленного на обнаружение в информационно-телекоммуникационных сетях информации о заключении поддельных договоров ОСАГО. Десятками выявляются и блокируются сайты, предлагающие подобные услуги и использующие товарные знаки РСА без соответствующего разрешения.

Также обратите внимание на верификационные метки Центробанка РФ, который реализует совместный с поисковой системой «Яндекс» проект по маркированию в поисковой выдаче сайтов надежных страховых компаний. Если организация зарегистрирована в Едином государственном реестре субъектов страхового дела, то при поисковом запросе появится специальный маркер (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»). Покупать полис на сайте без такой верификационной метки ЦБ категорически не стоит.



Поэтому единственной стопроцентной гарантией подлинности полиса ОСАГО является его оформление на официальном сайте страховой компании. Выбрать оптимальное предложение удобнее всего на сайте-агрегаторе, как, например, Banki.ru.

Cписок страховых компаний можно уточнить на сайте РСА. И самое главное: ОСАГО — тот вид страхования, где предложенная скидка должна настораживать. Подозрительно заниженные цены на страховку в большинстве случаев указывают на то, что полис недействителен.



