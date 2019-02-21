При создании цифрового профиля клиентов в нашей стране возникли большие проблемы.



Спустя семь месяцев с момента запуска проекта по сбору биометрии Банк России пришел к выводу, что сервис неудобный: банки зачастую вводят пользователей в заблуждение, присутствуют проблемы с безопасностью, а о развитии конкуренции по-прежнему можно только мечтать.



Россия — удивительная страна. В том смысле, что вопросы развития конкуренции, например, в банковской сфере напрямую связаны с ограничением доминирования одного игрока. Как сказал один умный человек, антимонопольные меры регулятора больше похожи на призывы большевиков все «отнять и поделить» между еще несколькими крупными игроками. В действительности, к счастью, это не так. Надо отдать должное нашему Банку России: его инициативы — при правильной реализации — способны заложить основу конкурентной среды для всего финансового рынка. Например, помимо биометрии, регулятор в этом году запустил систему быстрых платежей (СБП). Пока проект только набирает обороты, но, если все будет складываться хорошо, СБП в корне изменит ситуацию: сейчас доля Сбербанка на рынке платежей составляет астрономические 94% (!).

Однако благие инициативы, к сожалению, не отменяют трудностей. Приключения биометрии в России продолжаются — спустя семь месяцев в Единую биометрическую систему (ЕБС) собрано всего несколько тысяч слепков голоса и изображений. Даже после подключения в конце прошлого года к проекту Сбербанка нашлось всего лишь несколько десятков его клиентов, пожелавших сдать биометрические образцы. Но это еще не все.

Недавно Банк России, по инициативе которого ЕБС начала создаваться в далеком 2016 году, сделал контрольные закупки и обнаружил не только массу проблем в сервисе, но и прямое нарушение законодательства со стороны банков. Почему вокруг этой системы, которая является первым этапом создания полноценного цифрового профиля гражданина и на которую только государство потратило сотни миллионов рублей, так много сложностей и с чем они связаны?

Начнем со стоимости подключения. По оценкам экспертов, чтобы подключить один офис к ЕБС, необходимо потратить от 4 млн до 6,5 млн рублей. Для банков с базовой лицензией эти суммы оказались неподъемными, и они обратились к регулятору с просьбой сделать сбор биометрии не обязательным, а добровольным. Для таких банков, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас готовится недорогое облачное решение, которое позволит им подключаться к ЕБС.

Ладно бы так, но даже крупные банки — из топ-20 — к настоящему времени оснастили биометрическим оборудованием не более двух-трех своих офисов. Бюджеты позволяют, но стимула нет никакого. Действительно, зачем банку агитировать своих клиентов сдавать биометрию? Чтобы впоследствии эти клиенты воспользовались возможностью по удаленному открытию вкладов или брали кредиты в других банках? Сомнительный мотив.

Банку выгодно, чтобы в оснащенные биометрическим оборудованием офисы приходили сторонние клиенты, с тем чтобы предложить им впоследствии свои продукты и услуги. Но как привлечь новичков? По собственным признаниям банкиров, они до настоящего момента не потратили ни рубля на продвижение ЕБС как среди своей клиентуры, так и среди новых потенциальных клиентов. И пока не собираются.

Но и это еще не все. Даже те граждане — большинство из которых, по словам банкиров, «гики» и любители инноваций, — кто сдал биометрические анализы, не могут воспользоваться возможностью системы и открыть удаленно даже вклад. В Банке России объясняют это тем, что банки «вводят клиентов в заблуждение»: биометрические слепки собирают, но передают их в свои внутренние системы, а не в ЕБС.

Кроме того, обнаружились проблемы с сервисом ЕБС — он неудобен для клиентов. Об этом недавно сообщила Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством регулятора.

Не сняты и вопросы безопасности сданной биометрии. Через месяц после запуска ЕБС регулятор ужесточил требования к безопасности передаваемой информации. Согласно требованиям ЦБ, каждый банк должен установить два криптографических модуля, особое внимание уделено также защите внутренних каналов передачи информации. Из-за того, что выполнение данных работ сопряжено с большими финансовыми и временными затратами, ЦБ дал банкам время до конца декабря текущего года. Иными словами, до этого срока нет стопроцентной гарантии, что граждане могут быть спокойны за переданные в ЕБС данные.

Вопросы безопасности поднимают и эксперты, и граждане, пусть иногда эти опасения мистического и конспирологического свойства. По собственным признаниям представителей Банка России, к ним поступают жалобы от граждан «про число зверя», «про Антихриста» и «про насаждение кода личности». Развеять сомнения граждан будут вынуждены 150 подключенных к ЕБС банков, сам регулятор, а также «Ростелеком», который выступает оператором ЕБС и обеспечивает ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Закрыть вопросы с безопасностью и обеспечить достаточное наполнение базы данных ЕБС банкам придется в течение этого года, поскольку в планах регулятора на 2020 год — подключение к системе страховых компаний и, возможно, нотариальных контор. К середине 2019 года регулятор поставил перед банками задачу внедрить биометрию в 60% офисов, а к концу года — в 100% офисов. Однако даже стопроцентное подключение банковских офисов не означает, что база данных будет синхронно наполняться биометрическими данными граждан. Убедить людей массово сдавать биометрию не получится, если через ЕБС нельзя будет получить доступ не только к финансовым, страховым или нотариальным услугам, но и к государственным услугам. Например, к оформлению прав на вождение автомобиля. Согласно планам регулятора, это произойдет к 2021 году.

Как мегарегулятор будет решать все эти возникшие проблемы с биометрией, пока непонятно. Все-таки хочется верить, что биометрия заработает и рядовые пользователи смогут эффективно протестировать возможности системы: открыть удаленно вклад, заказать дебетовую карту, оформить кредит или воспользоваться госуслугами. Но самое главное, чтобы у потребителя был выбор — между Сбербанком и хотя бы десятком других кредитных организаций.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции