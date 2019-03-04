Курс на ужесточение банковского комплаенса и установление прозрачности операций по счетам — это реальность, к которой в последнее время нам приходится приспосабливаться.

Банки все больше углубляются в природу платежей клиентов, чтобы обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Естественно, в результате такой банковской политики часть платежей могут «зависать» на проверках, не дойдя до получателя в ожидаемый срок.



Перед тем как отправить крупный платеж, постарайтесь заранее предупредить ваш банк-отправитель о сумме и назначении платежа. Будьте готовы предоставить по запросу банка всю необходимую информацию и сопроводительные документы, касающиеся как самого платежа, так и связи между отправителем и получателем. В обычной практике сопроводительные документы требуются для перевода на сумму от 10—12 тыс. долларов, если отправитель и получатель — разные лица. Такими документами могут являться договоры поставки, оказания услуг или купли-продажи недвижимости, резолюции о выплате дивидендов и т. д.

Как правило, детально банковский комплаенс начинает рассматривать трансакции от 500 тыс. долларов и более: именно они имеют свойство «застревать» на пути к получателю. Чем сложнее документальная основа, в рамках которой производится трансакция, тем больше времени нужно банку, чтобы вникнуть во все детали перевода и в случае необходимости запросить дополнительные документы. Поэтому желательно предварительно проанализировать сложность вашей сделки и заложить комфортный для вас и банка временной интервал: для самых сложных случаев нужно иметь в запасе хотя бы 2—3 недели.

Часто триггером к приостановке и проверке трансакции является крупная сумма движения или участие офшорных компаний в платежной схеме. Эти триггеры могут быть прописаны во внутренней политике банка, и комплаенс обязан их проверять независимо от того, кто является владельцем счета и насколько прозрачно само назначение платежа. В таком случае надо закладывать около одной-двух недель на исполнение платежа и быть готовыми к дополнительным вопросам со стороны сотрудников банка, так как формально они обязаны получить ответ от клиента и только потом осуществлять перевод средств.

Также может возникнуть ситуация, когда вы ожидаете поступления средств на свой счет, а платеж приостановлен вашим банком-получателем. Это часто происходит потому, что при открытии счета данный конкретный источник входящих платежей изначально не был указан. В данном случае лучше заранее сообщить своему банку, что у вас появился новый бизнес-партнер, источник дохода или компания в корпоративной структуре. Если же этого не было сделано, нужно предоставить банку исчерпывающую информацию и документы, в рамках которых вы получаете средства.

Самый сложный случай — это проверка платежа банком-корреспондентом, который является посредником в проведении операции. Сложность заключается в том, что он не знает о вас ничего как о клиенте и вы не сможете с ним общаться напрямую.

У банка-корреспондента, как и у вашего банка-отправителя, также существуют свои триггеры к проверке трансакций. Чаще всего они срабатывают при проведении крупных платежей в долларах США. В этом случае банк-корреспондент всегда является американским финансовым учреждением и проверяет перевод на наличие возможной связи движения средств с доходами американских резидентов, а также связь плательщика и получателя с компаниями и лицами из санкционных списков. Часто срабатывает ложная тревога, когда одна из сторон перевода, например, является однофамильцем лица из санкционного списка. В таком случае вас попросят подтвердить отсутствие прямого родства.

Если возможно избежать долларового перевода, то лучше использовать другую валюту, например евро; если же платеж обязательно нужно исполнить в долларах США, то приготовьтесь к тому, что его могут задержать для проверки и спросить, почему для платежа вы выбрали именно эту валюту. Если платеж уже отправлен на проверку, старайтесь активно сотрудничать со своим банком-отправителем. Только он будет связующим звеном между вами и корреспондентским банком. Запаситесь терпением, ведь банк-корреспондент имеет право рассматривать полученные от вас документы или информацию до трех рабочих дней. После этого либо трансакцию отправят на исполнение, либо к вам вернутся с дополнительными вопросами.

Избежать проблем с банками-корреспондентами можно на этапе открытия счета. Если вы знаете примерный список своих контрагентов, с которыми планируете вести расчеты через корреспондентские банки, то сообщите о планирующихся движениях средств вашему банку. А он, в свою очередь, предоставит эту информацию банку-корреспонденту, который будет заранее уведомлен о ваших операциях. И хотя это не стопроцентная панацея от проверки платежей банком-корреспондентом, такая мера в некоторой степени способна сберечь ваши нервы и время.

В целом в существующих условиях установления прозрачности вокруг всего, что касается банковского сектора, лучшим девизом может быть «Предупрежден — значит вооружен». Мы всегда советуем своим клиентам иметь исчерпывающий пакет документов на любую деятельность, которую они планируют вести в рамках своих банковских счетов, хранить все старые и новые договоры, инвойсы и прочее, а также не поддаваться панике, если платеж попал под проверку и «застрял» в отделе банковского комплаенса. Как правило, это формальная процедура: если вы открыты для конструктивного диалога с банком и готовы отвечать на все вопросы, проблема вполне решаема.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции