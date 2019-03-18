Прежде чем перейти к обсуждению признаков, которые помогут понять, что вы готовы к торговле на бирже, нужно разобраться, зачем в принципе необходимо открывать брокерский счет.



Первая ассоциация при упоминании биржевых торгов — участие в совершении сделок с ценными бумагами на протяжении многих часов, когда продажа одних акций постоянно сменяется покупкой других. На самом деле это далеко не так.

Открытие брокерского счета вовсе не означает, что придется оперировать сложными финансовыми инструментами, регулярно перекраивая инвестиционный портфель. Прежде всего работу с брокером стоит рассматривать в контексте разнообразия инструментов, так как среди вариантов персональных сбережений с большим отрывом по-прежнему лидируют банковские вклады, хотя по большинству критериев это не самый оптимальный вариант.

Про преимущества простой покупки облигаций и тем более открытия ИИС написано много, причем с детальными расчетами. Кратко отметим лишь, что доходность в первом случае обычно минимум на 0,5 процентного пункта больше, а необходимости дожидаться окончания срока нет: продать облигации без потери дохода при правильном выборе ценных бумаг можно в любой момент. Еще одной важной функцией рынка ценных бумаг является более эффективная защита от возможного обесценивания курса рубля, нежели просто покупка доллара в банке или обменном пункте. Независимо от индивидуальных запросов, открытие брокерского счета является шагом вперед в плане управления личными сбережениями.

Даже если рационально понимать, что биржевой счет способен принести большую пользу, сдерживать движение в этом направлении могут некоторые страхи, которые присущи большинству начинающих инвесторов. Их основная причина кроется в незнании, поэтому стоит заранее обозначить вопросы и выяснить ответы на них у специалиста.

Основной страх, конечно, связан с потерей денег. Поэтому начинать стоит только с консервативных инструментов, к которым относятся облигации. Торговлю акциями, производными инструментами и валютами на первом этапе лучше исключить. При выборе надежных бумаг, например облигаций федерального займа (ОФЗ), доход практически гарантирован.

Следующий страх касается надежности самой брокерской компании. Если с банками и системой страхования вкладов все понятно, то здесь не всегда. Главное, что нужно знать: через брокера вы покупаете ценные бумаги, а не просто храните средства на его счетах. При необходимости можно получить выписку из депозитария (организация, в которой хранятся ценные бумаги), подтверждающую наличие у вас прав на них. Также существует возможность перевода ценных бумаг от одного брокера к другому. В любом случае, рекомендуем открывать счет у компании из топ-20, чтобы исключить этот риск.

Еще сдерживающим фактором являются предполагаемые значительные затраты времени на усвоение нового материала. Действительно, на получение общей информации и понимание технических деталей потребуется несколько часов. Но выбор самих ценных бумаг на первоначальном этапе много времени не займет, так как в качестве консервативных инструментов рассматривать можно будет только ОФЗ и облигации крупнейших российских компаний со сроком погашения 1—2 года.

А вот высокой доходности по предлагаемым инструментам, действительно, стоит опасаться. Доходность по наиболее надежным ценным бумагам чаще всего выше доходности вкладов не более чем на 1 п. п., а иногда и ниже. Даже не очень большая компания, решая привлечь дополнительные средства на развитие бизнеса, может получить кредит в банке или выпустить облигации под 10—15% годовых — точная ставка будет зависеть от многих параметров, но прежде всего оценивается кредитный риск. Поэтому стоит тщательно подумать, кто хочет взять у вас в долг под больший процент и какие подводные камни существуют в этом случае. Рынок акций может обеспечить доходность и в несколько раз больше, чем по вкладу, но начинать знакомство с фондовым рынком правильнее с инструментов, которым присущ минимальный риск.

Не страхом, а, скорее, отговоркой является тезис, что начинать думать об инвестициях можно только при наличии существенного капитала. А небольшую сумму лучше потратить сразу или положить в банк. В этом контексте хотелось бы напомнить о выгоде сложного процента. 100 тыс. рублей, вложенные под 8%, через один год превратятся в 108 тыс. Но если не снимать прибыль, а добавлять по 10 тыс. рублей в год, то через пять лет на счете будет 210 тыс. рублей, через 10 лет — 372 тыс., а через 15 лет — 610 тыс. рублей. То есть первоначальные вложения увеличатся в шесть раз. Можно возразить и вспомнить об инфляции, которая нивелирует часть доходов. В таком случае стоит задуматься о разделении портфеля на валютную и рублевую составляющие. Кстати, доходность по облигациям, номинированным в долларах, также значительно превышает аналогичный показатель по вкладам в иностранной валюте.

Если озвученные ранее тезисы вам понятны и не вызывают критичных нареканий, значит, вы готовы к работе на бирже. Какого-либо «знака свыше» или дальнейшего снижения ставок по вкладам, на наш взгляд, ждать не стоит. Но моральная готовность к открытию брокерского счета еще не означает, что вы подкованы технически и владеете хотя бы минимальными знаниями для старта. Поэтому сначала советуем собрать немного информации — например, о том, для чего нужен брокер, где будут храниться ценные бумаги, чем акции отличаются от облигаций, каким образом можно подать заявку на покупку/продажу ценных бумаг, как вносить и снимать средства с брокерского счета.

Еще раз отметим, что на первоначальном этапе стоит придерживаться консервативного подхода и скептически относиться к предложениям с высокой (более 15% годовых) доходностью.

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