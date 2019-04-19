Идея перевода зарплат через Систему быстрых платежей ЦБ РФ взбудоражила банковскую сферу. Если она будет реализована, то вполне может стать такой же революционной, какой в свое время оказалась инновация с мобильным банком. Но для ее успешного воплощения в жизнь должны быть учтены и проработаны три составляющие: экономика, удобство и безопасность.

Начнем с экономики. Для начала посмотрим, как обычно перечисляется заработная плата. Здесь существуют два варианта. Первый — централизованный, так называемый зарплатный проект. В данном случае компания заключает договор на перечисление зарплаты сотрудникам с одним банком, который выпускает для всех свои пластиковые карты. У этого процесса есть прямая себестоимость. Предположим, что выпуск одной карты стоит 200 рублей. Также есть себестоимость, связанная с их доставкой пользователям и дальнейшим обслуживанием.

Каждая из этих карт имеет привязанный к ней счет, которому соответствуют определенные реквизиты. Перед выплатой зарплаты работодатель формирует реестр, в котором указаны реквизиты каждого сотрудника, получающего вознаграждение. Как минимум уникальный номер его счета, состоящий из 20 символов. С его помощью происходит сопоставление клиента и его платежного инструмента — карты. В реестре могут быть указаны и другие реквизиты, например маскированный номер карты. Это зависит от технологических особенностей работы банка.

Второй вариант применяется, когда у компании нет зарплатного проекта. В этом случае вознаграждение каждому сотруднику переводится в выбранный им банк, и мы получаем отдельный платеж на каждого человека. Операция становится несколько сложнее, так как переводы происходят в рамках не одного, а разных банков. В этом случае бухгалтерии компании-работодателя приходится вносить в платежную ведомость не только реквизиты счета, но также название и идентификаторы банка каждого сотрудника. Это — не самый простой процесс, который требует определенной автоматизации. И у этих операций также есть себестоимость. Если при зарплатном проекте стоимость переводов внутри одного банка условно нулевая, то в случае переводов средств в разные банки за каждый из них придется заплатить. Стоимость одной операции через платежную систему Банка России может достигать 20 рублей. Усредним. Допустим, средняя стоимость каждого платежа составляет 12 рублей. Если переводить зарплату 100 сотрудникам, себестоимость этой операции составит 1 200 рублей, плюс самое существенное — оплата ручного труда бухгалтерии.

В случае с Системой быстрых платежей мы пока точно не знаем, сколько в конечном счете будет стоить одна операция. Сейчас эта услуга бесплатна на время запуска и тестирования системы. Но очевидно, что дальше каждый перевод будет стоить денег. Сегодня называется цифра порядка 8 рублей за перевод. Это звучит неплохо. Если Банк России сможет сохранить такой уровень или даже снизить его, у Системы быстрых платежей практически не будет конкурентов. Особенно если мы вспомним о второй составляющей успеха — удобстве перечисления. Очевидно, что традиционная система выплаты вознаграждений — не самая простая из возможных. Номера счетов и другие реквизиты нужно передавать между системами клиента и банка для того, чтобы корректно формировать реестры и т. д. Это — достаточно значительная нагрузка для обеих сторон.

В то же время, если идентификатором человека станет номер его мобильного телефона, а не номер счета и другие банковские реквизиты и сотрудник сам сможет определять свою основную карту, трудозатраты бухгалтерии его работодателя сократятся в разы. Достаточно будет указать один реквизит — номер телефона, а также сумму, и перевод уйдет. Очевидно, что такая система намного проще и быстрее, чем сложный обмен между банком и клиентом, когда к каждому сотруднику нужно привязать его платежные реквизиты.

Но удобство зачастую идет наперекор третьей составляющей успеха — безопасности. Если мы принимаем в качестве идентификатора номер телефона, нам потребуется усложнить процесс доступа к этому номеру и личным данным абонента. В противном случае мы получим много возможностей для манипуляций и мошенничеств.

Не секрет, что процедура выдачи новой сим-карты оставляет лазейки для мошенников. Если такая ситуация сохранится и в будущем, злоумышленник сможет получить доступ к счету клиента, то есть к его деньгам, просто заменив сим-карту.

Кроме того, сейчас в ряде случаев абонент может просто лишиться своего номера телефона — например, если он долго им не пользуется. Тогда номер передается другому абоненту. Это доставляет определенные неудобства. Например, когда человек уезжает на несколько месяцев за границу и там не пользуется российским номером, а по возвращении узнает, что он больше ему не принадлежит. При доступе к счету по номеру телефона это создаст огромные проблемы. Вполне возможно, что новый владелец номера сможет распоряжаться деньгами его предыдущего хозяина, обладая таким идентификатором и получая на него одноразовые пароли для интернет-банка.

Таким образом, до перехода на Систему быстрых платежей по номеру телефона необходимо изменить работу российских мобильных операторов в части идентификации клиентов и привязывания номера к конкретному абоненту. Иначе мы получим очень серьезную дыру в безопасности.

Если же эти проблемы будут решены, новая система перевода заработной платы станет очень перспективной. Единый идентификатор крайне удобен для подобных денежных переводов. Первопроходцем в этой области были переводы с карты на карту Сбербанка. Они уже доказали свои удобство и эффективность. Перевод зарплаты по номеру телефона может стать следующим шагом в этом направлении, главное — сделать подобные операции безопасными и более выгодными, чем классические переводы по банковским реквизитам.

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