В начале апреля в экономике случилось знаковое, хотя и малозаметное для рядового потребителя событие: впервые с момента ведения ЕГРЮЛ в 2002 году число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило количество юридических лиц. Многие эксперты поспешили связать это событие со стагнацией экономики, уходом бизнеса в серую зону, а также с планомерной работой Федеральной налоговой службы по очищению экономики от фирм-однодневок.

Все так, только почему-то никто не упомянул, что это знаковое событие могло произойти намного раньше. Дело в том, что в 2013 году в России случился массовый исход бизнеса из такой юридической формы, как ИП. Часть предпринимателей вообще прекратили существование, часть бизнесменов перерегистрировала свои ИП в общества с ограниченной ответственностью. Так, за 2013 год число зарегистрированных ИП оказалось на 13% меньше, чем годом ранее. Количество прекративших работу ИП оказалось больше на 18,4%. Таким образом, всего за 12 месяцев страна недосчиталась более 500 тыс. предпринимателей. Причина в том, что в 2013 году были значительно повышены социальные отчисления ИП, что вызвало разочарование бизнесменов. Но с тех пор количество ИП показывает устойчивый рост.



А что происходило тем временем с такой формой собственности, как юридические лица? Их количество достигло пика в конце 2015 года — 4 млн 813 тыс., но затем стало показывать устойчивый же тренд на сокращение. В итоге две линии — ИП и юрлиц — пересеклись в начале апреля 2019 года. Можно было бы объяснить это событие случайностью или ошибками подсчета, однако к концу апреля этот тренд лишь укрепился. Разрыв между ИП и юрлицами постепенно стал увеличиваться. По данным Федеральной службы информации на 21 апреля 2019 года, доля ИП от всех зарегистрированных бизнесов составила 50,3%, доля же юрлиц — 49,7%.

Причины сокращения количества юрлиц такие же, как в случае с ИП в 2013 году: усиление регуляторной нагрузки, то есть объемов отчетности, введение субсидиарной ответственности по долгам компаний, значительный рост размера штрафов. Иными словами, малому и микробизнесу стало выгоднее работать в формате ИП. Усиление регуляторной нагрузки совпало с не самыми благоприятными для нашей экономики временами. Например, аналитики ЦМАКП называют период 2014–2018 годов «потерянным пятилетием» в плане уровня инвестиций: по итогам прошлого года он лишь приблизился к докризисному. Если не брать в расчет энергетику, металлургию и лесной комплекс, то в половине секторов экономики рентабельность активов ниже, чем ставка по гособлигациям. Иными словами, заниматься финансовыми спекуляциями стало выгоднее, чем расширять бизнес.

Немаловажный вклад в сокращение количества юрлиц внесла и Федеральная налоговая служба. Происходит это потому, что налоговики планомерно закрывают недобросовестный бизнес. Так, если в 2011 году доля фирм-однодневок достигала 40% от общего числа зарегистрированных юрлиц, то прошлым летом она снизилась до 7,3%. Успехи ФНС связаны с цифровизацией администрирования — у налоговиков появилось куда больше возможностей находить и пресекать недобросовестные практики.

Что дальше? Очевидно, что тенденция сохранится и через год мы увидим совсем иное соотношение ИП и юрлиц: скажем, 55% против 45% в пользу ИП, а то больше. Понятно также, что экономическая конъюнктура не будет способствовать росту числа юрлиц. Ближайшее время экономику ждет дальнейшая монополизация во многих рыночных сегментах, а также стагнация потребительского спроса. Если еще год назад в Минэкономразвития прогнозировали, что ВВП страны в 2019 году вырастет на 2,3%, то последний прогноз сулит всего 1,3% роста. При таком «климате» причин регистрировать юрлица будет все меньше.

Количество компаний будет сокращаться и в том случае, если регуляторы и законодатели не применят регуляторный арбитраж, усилив давление на ИП и ослабив — на юрлица. Однако если этого не случится, совершенно очевидно, что количество ИП будет и дальше расти. По крайней мере, есть надежда, что власти не будут «закручивать гайки», позволив бизнесу и дальше «выходить из тени». Лучший способ закрепить эту позитивную тенденцию — не менять правила игры. Это универсальная формула для любой экономики.

Кроме того, года через два-три можно будет смело добавлять к формам ведения бизнеса, помимо ИП и ООО, еще и спецрежим для самозанятых. Пока речь идет только о пилотном проекте в четырех субъектах РФ, а количество зарегистрированных самозанятых не превышает 100 тыс. Но это только начало, и весьма неплохое. Так что масштабирование эксперимента на всю страну не за горами — спустя несколько лет это обязательно произойдет. И тогда довольно быстро количество самозанятых обгонит и число юрлиц и ИП. Но в количестве ли дело? Речь идет о создании благоприятного налогового режима для легализации самозанятых, а значит, со временем, если не вводить «драконовские» меры по надзору и администрированию, объем уплачиваемых налогов будет только расти.

Однако тенденция к росту количества ИП и самозанятых граждан — это очевидный вызов для того бизнеса, который рассматривает малые предприятия в качестве ключевых клиентов. Это и специализированные банки для малого бизнеса, и большое число компаний, предоставляющих ему юридическое или финансовое сопровождение. Им придется подготовиться к тому, что юридическая форма, а следовательно, и потребности, запросы клиентов существенно изменятся.

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