Новый стандарт мобильного мира eSIM был изначально придуман производителями смартфонов для упрощения жизни пользователей и для повышения качества продукции. Основные документы, описывающие eSIM, датируются 2016—2017 годами, однако в России до повсеместного принятия этого формата, по всей видимости, еще далеко.

eSIM — это не просто новый формат сим-карты, это новые правила игры на телеком-рынке. Во-первых, eSIM позволяет развивать одну из ключевых концепций сетей нового поколения: Always Best Connected (ABC). Пользователь в любую минуту не привязан к определенной сети или сервису, но может использовать те, которые лучше всего работают в данную минуту в зоне его местонахождения; может оперативно подключаться к услугам и удобно переходить между операторами связи «по щелчку пальцев».

Во-вторых, «зашитая» в устройство сим-карта, можно сказать, в разы меньше и проще в интеграции, чем даже используемый в iPhone формат nanoSIM, и в принципе (вместе с другими технологиями, такими как Bluetooth, Wi-Fi, NFC и беспроводная зарядка) позволяет выпускать тонкие смартфоны вообще без отверстий и движущихся частей на корпусе, что, естественно, повышает надежность и упрощает защиту от влаги. Да и не смартфонами едиными — размеры встраиваемых компонентов и влагозащищенность также критичны и для Интернета вещей, который должен стать полноправным участником грядущих 5G-сетей.

Удобство применения «виртуальных сим-карт» в 5G IoT-устройствах (включая «умные» часы, автомобили, «умный город» и медицинские устройства) также становится важным стимулом к развитию технологии eSIM. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом: с одной стороны, в России развертывание сетей 5G уже началось, и то и дело в различных публичных документах постулируется важность развития Интернета вещей и сетей нового поколения. Однако, с другой стороны, внедрение eSIM при всем этом активно буксует.

Для начала к идее повсеместного развертывания eSIM негативно и осторожно отнеслись российские операторы связи, поскольку это может спровоцировать обострение конкуренции и потенциальное сокращение выручки. Как мы замечали выше, одна из задач eSIM — позволить абонентам обращаться за разными услугами к разным операторам связи и легко менять провайдера. В принципе, под спецификацией GSMA Remote SIM Provisioning поставили свои подписи такие гиганты рынка связи, как AT&T, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Verizon и Vodafone, но в России ситуация оказалась другой. С учетом в том числе того, что российским операторам в скором времени предстоят достаточно серьезные траты на обновление 4G-сетей и внедрение последних законодательных инициатив, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» видят в новой технологии коммерческие риски, на которые они не готовы идти в обозримом будущем.

Здесь выступил исключением оператор Tele2, перед которым стоит задача не сохранения доли на рынке, а, наоборот, ее завоевания, что предполагает активные эксперименты. Компания решилась на реализацию пилотного проекта по внедрению eSIM, рассчитывая, что сможет таким образом привлечь ряд новых пользователей. Но здесь возникло новое препятствие: ФСБ, которая внимательно относится к регулированию телефонной отрасли, выразила настороженность в вопросе распространения eSIM, поскольку алгоритмы шифрования, используемые при работе сим-карт, имеют «западные корни».

Ведомство ранее поставило вопрос о внедрении российской криптографии в работу сим-карт и о защите оборудования операторов, передающего сигнал в сетях, с помощью отечественного шифрования. Именно невысокая распространенность российских алгоритмов шифрования больше всего сейчас волнует регуляторов, а распространение eSIM дополнительно усложнит задачу их внедрения. Российские государственные органы рассматривают этот аспект как угрозу информационной безопасности, и, по всей видимости, именно это стало причиной запроса Минцифры на приостановление выдачи виртуальных сим-карт оператором Tele2.

Заметим, что в этом смысле похожая ситуация наблюдается , скажем, в Китае: местное Министерство промышленности и информатизации (MIIT) требует получать отдельное одобрение на каждый вариант использования eSIM и пока что одобряло лишь eSIM, встроенный в носимые устройства (те же «умные» часы). С другой стороны, игроки рынка сотовой связи Китая, в отличие от России, инновацию активно поддерживают и тесно работают с MIIT над новыми регламентами одобрения устройств связи, учитывающими перспективы eSIM.

На российском же рынке ввиду очевидного отторжения технологии как рынком связи, так и регулятором реализация стандарта eSIM может происходить лишь по инициативе западных производителей оборудования. Насколько далеко готовы зайти вендоры — покажет время.

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