С начала 2017 года в России произошел взрывной рост потребительского кредитования. По данным ЦБ РФ, объем необеспеченных потребительских ссуд населению в 2017 году вырос на 11%, а в прошлом году — более чем на 22%. Сегодня объем кредитов, выданных банками населению, превышает 15 трлн рублей.

Обороты микрофинансовых организаций гораздо скромнее, но их показатели еще более динамичны: по данным «Эксперт РА», за 2018 год портфель МФО вырос на 35%, превысив 152 млрд рублей. В конце марта ЦБ сообщил, что уже в 2019 году «уровень долговой нагрузки россиян может достигнуть пикового уровня 2014 года».

Рост кредитных портфелей заметно обгонял темпы экономики. К тому же многие банки экспериментировали с упрощенным порядком выдачи кредитов. Надеяться на повышение качества портфелей в этих условиях не приходилось.

За два года кредитного бума доля просроченной задолженности по кредитам физлиц выросла с 10% до 19% от портфеля, по оценкам ЦБ. Реальный размер проблемных долгов, скорее всего, еще больше. Все это заставляет задуматься о том, что простого продолжения у кредитного бума не будет.

Одной из причин роста кредитования в последние два года было снижение процентных ставок. Однако теперь многие экономисты склоняются к мнению, что на фоне ухудшения общих макроэкономических условий ЦБ не станет понижать учетную ставку. Соответственно, и проценты по кредитам больше снижаться не будут.

Кроме того, государство обеспокоено закредитованностью населения и готовит ограничительные меры. Для банков речь идет о том, что выплаты по кредитам не должны будут превышать 50% от ежемесячного дохода заемщика. Что касается микрофинансовых организаций, то здесь вступили в силу ограничения максимальной ставки. С начала года она снизилась до 1,5% в день, а с 1 июля станет не более 1%.

По нашим оценкам, снижение ставок приведет к закрытию 30—50% МФО, работающих в сегменте PDL (так называемых займов «до зарплаты»). Этот процесс уже начался. В первую очередь рынок покинут многие офлайн-игроки, которые вынуждены содержать дорогостоящие розничные сети. В новых условиях у них просто не складывается экономика.

На рынок потребительского кредитования пришла эпоха качественного развития. Все участники понимают, что сохранить прежние темпы роста не удастся. Нужны новые технологии, новые схемы работы, а кроме того, нужно сосредоточиться на тех секторах, которые обеспечат необходимую эффективность бизнеса. В 2019 году мы станем свидетелями «битвы гипотез»: какие именно виды кредитования смогут играть роль драйверов кредитного рынка.

Учитывая, что основным препятствием для роста является закредитованность, то есть несоразмерность кредитных обязательств и доходов заемщиков, популярностью будет пользоваться кредитование на более длительные сроки, даже если речь идет о небольших суммах. Речь идет об Installments — потребительских займах с погашением в рассрочку. Часто они выдаются на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей на срок от 89 до 184 дней, то есть от трех до шести месяцев, с оплатой равными платежами (аннуитетами). Такая схема позволяет максимально снизить нагрузку на ежемесячные доходы потребителя, а значит, будет очень востребованной.

Хорошие перспективы и у POS-кредитования — кредитов на покупку товаров и услуг, которые выдаются непосредственно в торговых точках. По оценкам ретейлеров, внедрение POS-кредитования способно увеличить выручку и средний чек на 30—35%. Благодаря этому многие торговые предприятия готовы брать на себя расходы за пользование кредитом, то есть покупателю остается вернуть лишь ту сумму, которую он взял в долг, без процентов.

Кроме того, если сравнивать POS с другими видами потребительского кредитования, качество скоринга здесь, как правило, выше. Ведь финансовая организация понимает, на что именно берет деньги клиент.

Любопытно, что, несмотря на все вышеперечисленные достоинства, сегодня POS-кредитование можно встретить преимущественно в крупных федеральных торговых сетях. Для малого и среднего бизнеса оно по-прежнему остается экзотикой. И именно здесь, на наш взгляд, кроются огромные резервы для роста.

В России насчитываются сотни тысяч небольших торговых предприятий: несетевые магазины и онлайн-продавцы, салоны красоты и автомастерские... Каждое из них по отдельности не слишком интересно для банков ввиду своих скромных оборотов. Едва ли можно посадить кредитного менеджера в каждый ларек. Однако при наличии удобного платформенного решения, которое позволило бы автоматизировать процесс выдачи кредита и избавиться от обременительного бумажного документооборота, POS-кредитование малого и среднего бизнеса может реально «выстрелить». Мы видим это на примере системы Webbankir Pay, которую запустили в конце прошлого года. За полгода к ней присоединились 500 продавцов в 20 регионах России, а объем выдаваемых кредитов каждый месяц увеличивается на 50%.

Еще один потенциальный драйвер — прямые кредиты малому и среднему бизнесу. Это один из самых рискованных сегментов кредитования, который требует очень тонкой настройки скоринговых систем. Тем не менее за последние полгода о своем интересе к этому виду кредитования заявили, например, Сбербанк, Тинькофф и «Русский Стандарт». Еще более привлекательным он может оказаться для микрофинансовых компаний, которые ранее специализировались на PDL. Отточив свой скоринг в процессе работы с займами «до зарплаты», теперь они смогут кредитовать предпринимателей весьма эффективно.

Все это говорит о том, что, хотя рынок изменился, пространство для маневра на нем остается. По крайней мере, для компаний, которые обладают передовыми технологиями и не боятся искать новые ниши.

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