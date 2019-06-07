Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью «Прайму» высказал мнение о том, что введение оплаты через QR-коды может привести к отмене банками программ лояльности и кешбэка. А вот генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в ходе ПМЭФ-2019 рассказал, что выводы Хьюза несколько преждевременны и реализация программы QR-платежей не угрожает рынку банковских карт. Так что же будет и зачем вообще вдруг понадобился новый вид платежей?

Слишком дорогой эквайринг

Давайте разберемся, с чего все началось. На пленарном заседании форума «Деловой России» Владимир Путин заявил о том, что сейчас комиссия за обслуживание безналичных расчетов (эквайринг) слишком высокая и эту проблему нужно решать. Одним из таких решений может стать предложенный ЦБ РФ запуск QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП). Тестирование QR-платежей Банк России планирует начать в конце августа 2019 года.

В настоящее время комиссия за эквайринг по картам составляет около 3%. Какой она будет для QR-платежей, пока не ясно, это вопрос переговоров. Тем не менее предполагается, что она окажется существенно ниже. А значит, введение таких платежей очень выгодно торговым организациям, но невыгодно банкам.

Как это работает?

На самом деле ничего нового в оплате по QR-коду нет. Этот вид платежей очень распространен в Китае, там таким способом можно даже товары на рынке оплачивать и милостыню подавать. На российском рынке это тоже не новость. Такая опция есть, например, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Покажем, как подобные платежи могут выглядеть, на примере Сбербанка. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, в меню «Платежи» нужно выбрать пункт «Оплата по QR или штрихкоду» и поднести камеру телефона к коду для сканирования.

Формируется платеж, вам остается только подтвердить операцию. Это несколько дольше, чем оплата картой, нужно совершить несколько действий. Но это, согласитесь, не так критично, скорее вопрос привычки.

Примерно так и будут выглядеть QR-платежи в торговых сетях. Планируется, что QR-коды будут двух видов: статические и динамические. В первом варианте на картинке шифруется только счет магазина, а сумму покупки клиенту нужно будет вбить самостоятельно. Такой QR-код можно просто распечатать и повесить около кассы. Во втором варианте предполагается, что код на оплату формируется с учетом стоимости покупки, например, на экране кассового терминала. В этом случае никаких дополнительных данных клиенту указывать не нужно. Но со стороны торговой организации понадобятся определенные доработки.

Кто выиграет, кто проиграет?

Напомним, в августе только начнется тестирование новой системы. Которое, скорее всего, будет долгим и многоэтапным. Так что никаких резких изменений не будет, процесс введения нового типа платежей будет очень плавным. И шока на рынке не будет. Что получат и что потеряют участники рынка? Давайте посмотрим:

Банки. Учитывая плавность процесса внедрения, в ближайшее время экономика банков от наличия QR-платежей существенно не поменяется. Ведь карты никто не отменяет, а клиенты привыкли ими платить. Будут и дополнительные сложности, ведь именно банкам придется дорабатывать мобильные приложения для нового способа оплаты.

Конечно, банки больше заинтересованы в карточных платежах, но процент от QR-платежей все же будет, хоть и меньший, чем в случае с картами. Да и системы лояльности банков никуда не денутся: они сохранятся для тех клиентов, которые платят картами. Тут ближе к истине, конечно, Комлев. Хьюз же сильно сгущает краски.

Торговые сети. Им такая ситуация, определенно, на руку. И они, безусловно, предпочтут новый способ оплаты. Приведем пример. Клиент покупает хлеб за 50 рублей. Если он оплачивает покупку QR-кодом, то торговая точка за эту операцию заплатит банку меньше, чем в случае оплаты картой. При серьезных масштабах торговой организации выигрыш может быть вполне весомым. Хотя потратиться им все же придется: как минимум понадобятся доработки кассовой техники.

Кстати, как банки с помощью системы льгот и бонусов провоцируют потребителей выбирать оплату картой, так и торговые сети могут влиять на выбор способа платежа покупателем с помощью программ лояльности. Скорее всего, так и будет, и те потребители, которые выберут оплату QR-кодом, получат какие-то преференции от торговой сети.

Потребители. Появится новый способ платежа, что, в принципе, хорошо. Правда, в текущих условиях не совсем понятно, зачем потребителю выбирать именно QR-код, ведь при этом цена товара не меняется, а дополнительные действия совершать придется. Возможно, скажется эффект новизны, наши люди любят все интересное и технологичное. Но если торговые точки будут стимулировать потребителей на выбор QR-платежей, то определенные бонусы пользователи также получат.

Проблема, скорее, в том, что люди пока просто не привыкли к QR-кодам. Многие даже не знают, что это такое и как его прочитать. Понадобится время на внедрение нового способа.

Есть еще один важный вопрос — вопрос безопасности. Ведь в QR-код, по идее, можно прописать что угодно. А учитывая то, что открывается он непосредственно в банковском приложении, есть риск, что злоумышленники смогут воспользоваться такой уязвимостью. Но эти вопросы, скорее всего, должны будут обнаружиться и решиться в рамках предстоящего тестирования.

Также есть риск неправомерных действий самих клиентов, если они что-то не то нажмут или введут некорректную сумму в случае со статическим QR-кодом. Эти вопросы также предстоит продумать участникам процесса.

В целом новые технологии — это очень хорошо. И, как показывает практика, финтех-новинки быстро приживаются в России. Взять хотя бы «оплату телефоном». Еще совсем недавно это было в новинку, а сейчас набирает популярность. В отличие, кстати, от Европы, где до сих пор удивляются выбору такого способа оплаты.

История с платежами QR-кодами вполне жизнеспособна, и опыт Китая тому подтверждение. Дождемся тестирования и посмотрим, как этот процесс будет развиваться.

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