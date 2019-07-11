В прошедшем году мы наблюдали прирост страхования автокаско после затяжного падения. Вместе с тем за эти годы структура рынка кардинально изменилась. Сможет ли он достичь докризисных значений в новых реалиях?

В 2018 году, после трех лет падения, рынок страхования автокаско наконец вырос — на 3,8%. Объем взносов составил 168,7 млрд рублей, но до полного восстановления еще далеко — в 2014 году совокупные премии в сегменте были на 30% выше.



Проблемы в автокаско начались вслед за ослаблением рубля. Так как значительная часть застрахованных автомобилей — это иномарки, удорожание автозапчастей спровоцировало серьезный рост убыточности. Среднерыночный коэффициент убыточности по страхованию наземного транспорта в 2014 году достиг 98% (92% годом ранее). Отдельные страховщики начали сворачивать бизнес в этом сегменте. Те, кто оставался на рынке, санировали свои портфели — чтобы предотвратить финансовые потери в будущем, автостраховщики повышали тарифы, отказывали в страховании убыточным клиентам. В 2015 году средняя премия увеличилась на 7,4 тыс. рублей и достигла 49,2 тыс. рублей. Многие автолюбители начали отказываться от приобретения страховой защиты по возросшей цене. В результате мы наблюдали резкое сокращение количества договоров автокаско (на 27,1% по итогам 2015 года), что и привело к снижению взносов.

Однако антикризисные меры, принятые страховщиками, дали положительный результат. Убыточность постепенно снизилась — по итогам 2018 года комбинированный коэффициент по автокаско не превысил 75%. Помимо корректировки тарифной политики и селекции рисков этому способствовало активное продвижение полисов с франшизой. По таким договорам клиентам часто невыгодно заявлять о каждом ущербе. Например, если повреждение небольшое, а франшиза начинает действовать со второго страхового случая. По нашим оценкам, доля страхования с франшизой на рынке автокаско превышает 50%. Одновременно мы фиксируем увеличение спроса на усеченные программы автокаско с ограниченным набором рисков. Это в первую очередь так называемые катастрофические риски — угон и полная гибель автомобиля. Рост популярности мини-каско связан с увеличением лимитов выплат по ОСАГО в конце 2014 года до 400 тыс. рублей — эти два полиса покрывают основные риски автовладельцев.

Смена структуры рынка автокаско — от преобладания полисов с полным покрытием к доминированию продуктов с франшизой и ограниченным набором рисков — привела к значительному сокращению средней страховой премии. В 2018 году она была минимальной и составила 35,7 тыс. рублей. Причем на показатель влияет и усилившаяся конкуренция среди автостраховщиков, которые все чаще готовы предложить дополнительные скидки клиентам с хорошей страховой историей. Об этом свидетельствует и рост комиссии посредникам, которая за 2018 год увеличилась на 3 п. п. и достигла 25% (в 2015 году значение показателя не превышало 20%).

Одновременно наблюдалось практически полное восстановление количества договоров — по итогам прошедшего года оно составило 4,7 млн, что лишь на 9,7% меньше, чем в 2014-м. А ведь еще в 2016 году отставание достигало 31%. Помимо увеличения доступности, росту спроса на автострахование способствовало расширение продаж автомобилей. В 2018-м было продано почти на 13% больше новых легковых автомобилей, чем годом ранее. При этом росло и число машин, приобретенных в кредит, для которых наличие полиса страхования автокаско является обязательным.

Вместе с тем в 2019 году положительное влияние этих факторов на рынок страхования может снизиться. По прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, рост продаж новых автомобилей замедлится более чем в три раза — до 3,6%, в том числе за счет сокращения господдержки. По оценке PwC, российский автомобильный рынок ждет стагнация. Также ожидается замедление автокредитования: рейтинговое агентство «Эксперт» прогнозирует снижение темпов прироста портфеля с 15,5% в 2018 году до 6% в 2019-м.

По нашим прогнозам, в 2019 году прирост взносов по страхованию автокаско не превысит 3%. Рынок поддержит стабильный спрос на недорогие программы. Однако низкая средняя премия по наиболее популярным продуктам вряд ли позволит страховщикам достигнуть докризисных значений в этом сегменте даже в среднесрочной перспективе.

С точки зрения дальнейшего развития рынка наиболее перспективна разработка продуктов поминутного страхования не только для машин каршеринга, но и для личного транспорта, а также индивидуализация тарифов, построенных на основе больших данных, в том числе за счет статистики, собранной с помощью телематических устройств. В связи с ожидаемым замедлением продаж новых автомобилей имеет смысл работать над продвижением недорогих продуктов, предназначенных специально для подержанных машин.

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