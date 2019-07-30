Почему в России так редко появляются яркие бизнесмены? Талантов у нас много. У нас ума не хватает.

В России можно относительно легко начать свой бизнес. Можно — умеючи — сделать из малого бизнеса средний. Но вырастить из средней компании крупную практически невозможно.

Математически вроде бы задачи эквивалентны: нужно нарастить выручку на ту же величину. На деле же переход в крупный бизнес — задача качественно иного уровня. Вам уже недостаточно своей прибыли для развития. Нужны инвесторы. Но инвесторы всегда чужаки в доме. У них свои взгляды на жизнь и ваш бизнес. И не факт, что эти взгляды будут совпадать всегда.

Кажется, хороший выход — взять госконтракт. Крупные организации и госкорпорации обязаны выкладывать лоты на закупку оборудования и выполнение работ. Зачастую суммы лотов весьма существенны, 0,5—1 млрд и более. При этом, судя по документации, лоты выкладываются для малого и среднего предпринимательства. По условиям документации требуется обеспечение заявки на участие в лоте в размере 5% от начальной максимальной цены закупки и, в случае победы, обеспечение исполнения договора в размере 30% от суммы договора. Например, такие условия содержатся в большинстве лотов в РЖД. Обеспечение исполнения контракта может быть в виде банковской гарантии на всю сумму или же собственными средствами, сроком в среднем на полгода.

Получается, для участия в конкурсных процедурах на 1 млрд рублей нужно найти 50 млн рублей собственных средств для участия и 300 млн рублей средств для обеспечения исполнения контракта. Как вы себе представляете компанию МСП, которая может позволить себе заморозить собственные средства в таком объеме на полгода ради одного лота?

Остается второй путь: получить эти суммы в качестве банковских гарантий. И здесь начинается самое интересное. Вы не можете пойти в любой банк и получить гарантию. Банк должен состоять в «списке аккредитованных» при том или ином заказчике.

Участвуя в одном из таких тендеров, мы подали требуемые документы во все банки из «шорт-листа» (десять организаций, все входят в топ-30 крупнейших по активам). Два банка отказали без объяснения причин. Три заявили, что работают только с крупным бизнесом, хотя в СМИ охотно рассказывают о сервисах для МСП. В остальных ответили, что не готовы предоставить гарантии нужного объема, либо требовали обеспечения гарантий собственными средствами, либо выставили невыполнимые ковенанты.

По факту условия получения банковских гарантий существенно ограничивают возможности для развития компаний. Мы даем банкам возможности для заработка, но все попытки донести предложения о выгодном сотрудничестве разбиваются о невыполнимые условия или стены бесконечных проверок, сроки которых превосходят даже выделенные сроки на подачу заявок в конкурсах.

Мы приходим в банки со всеми отчетами, балансами, портфелями исполненных и грядущих контрактов, подтверждениями от поставщиков и производителей оборудования, что контракт будет исполнен, а в ответ слышим о том, что в проекте слишком много рисков.

С одной стороны, мы имеем ограничения со стороны заказчика в виде списков «рекомендованных» банков для обеспечения контрактов, с другой — получаем отказы от этих же самых банков. Банки меньшей величины, не попавшие в списки, под требования заказчиков с большой долей вероятности не пройдут.

Что в этой ситуации могут сделать банки?

А. Быстрее (хотя бы за 7—10 дней) рассматривать заявки. Ведь срок подачи предложения от публикации лота часто составляет 14 дней, а то и меньше.

Б. Оценивать заемщиков по реальным показателям. Самый весомый, на мой взгляд, — опыт работы с крупными заказчиками на протяжении нескольких лет.

В. Нанять больше аналитиков (они смотрят заявки дольше всех).

И самое, наверное, главное — перестать жить в СССР. Как выглядит процесс согласований заявки в банке сейчас? «Извините, аналитик смотрит». «Извините, «безопасник» смотрит». «Риски» смотрят». «Кредитный комитет не смотрит, он дважды в неделю, а сегодня уже четверг, и вы не успели. Постараемся во вторник успеть». А на вопрос «Почему так долго?» получаем любимый ответ: «Вас много, а мы одни».

Нас таких действительно много. И очень интересно было бы послушать, что скажут представители банковского сектора о своих технологиях работы с МСП. Когда от деклараций они перейдут к делу?

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